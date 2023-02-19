Каким эхом сегодня отзываются военные операции американцев? Мнение Юрия Кнутова

Венгрии нелегко проводить независимую политику, оставаясь членом и Европейского Союза и НАТО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в Будапеште понимают, что не могут ставить чьи-то интересны выше национальных. А определять будущее Европа должна сама, без участия США.

История знает много примеров, что случается со странами, которые сдали позиции и поддались заокеанскому влиянию. Список военных операций под американским руководством просто поражает. Китайские эксперты подсчитали, что с момента окончания Второй мировой войны и до 2001-го в 153 странах произошло 248 военных конфликтов. При этом Вашингтон причастен почти к 80 % всех столкновений. А количество потерпевших исчисляется миллионами.

Например, только в одном Афганистане из-за войны, начатой США, появилось 11 миллионов беженцев, отмечается в докладе китайских экспертов. Но историки уверены, что Америка начала подрывную деятельность в этой стране намного раньше, поддерживая определенные силы в гражданской войне, которая шла в Афганистане с 1979 по 1989. На неделе в Беларуси вспоминали о тех событиях. 15 февраля в нашей стране отмечали День памяти воинов-интернационалистов. Каким эхом эти события отзываются сегодня и почему Афганистан на много лет погрузился в хаос войны – рассуждали наши корреспонденты.

Перекресток всех дорог в Центральной Азии и выход в Индию – Афганистан всегда был важным стратегическим регионом. Это понимали и в Вашингтоне. Однако еще во времена холодной войны Афганистан не стремился навстречу Штатам: СССР отправляли в страну специалистов, помогали наладить инфраструктуру.

Американцев такое положение дел не устраивало. Однако добиться полного контроля территорий даже спустя 20 лет так и не получилось. Многие эксперты называют вывод американских войск из Афганистана в 2021 году настоящим бегством. Тогда местное правительство убежало еще раньше американцев, а афганская армия массово и без боя сдалась талибам.

Джо Байден, президент США:

Я остаюсь привержен своему решению. За 20 лет на горьком опыте я узнал, что подходящего времени для вывода войск не было. Поэтому мы до сих пор там. События действительно развивались быстрее, чем мы предвидели. Что же произошло? Афганские лидеры сдались и бежали из страны. В некоторых случаях вооруженные силы Афганистана пали без попыток оказать сопротивление. Американские военные не могут и не должны бороться и умирать на войне, в которой афганские силы сами сражаться не хотят.

Несмотря на это, Афганистан, а также Вьетнам и Ирак сильно повлияли на американскую военную тактику. Армия США получила огромный опыт контрпартизанских действий. В стране даже появилась доктрина о готовности воевать на два фронта, согласно которой Штаты должны уметь отразить любую атаку или завладеть любой территорией противника одновременно в двух войнах. И если в 2000-е это был Афганистан и Ирак, то теперь ставки повысились. Речь уже идет о России и Китае.

Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный эксперт (Россия):

Американцы ведь провели много различных локальных. Это и война после Афганистана в Ираке. Причем там даже две войны, можно говорить. Война в Югославии, сирийский конфликт. Ливия и так далее. На основе вот этих локальных конфликтов они сделали вывод, что их потенциала хватит на две войны. Тот арсенал и тот потенциал, который есть у Пентагона, его недостаточно для ведения двух войн. Поэтому на сегодня Вашингтон делает все для того, чтобы потихонечку руководящую роль в конфликте в Украине переложить на Лондон. А сами США переключают свой потенциал на Китай.

Невозможность прямого столкновения вынуждает США искать другие варианты давления. Ключевая роль здесь была отдана Украине. Страна стала настоящим полигоном, где Вашингтон изучает действия и реакции Москвы, точно так же, как когда-то изучали действия Советского Союза в Афганистане. Но тогда речь шла о контроле региона, а сейчас – о реальных условиях третьей мировой войны. И чтобы заполучить желаемое, США готовы на многое. Военный историк: американцы стабильно бросают своих союзников. У них нет ни друзей, ни врагов. У них есть интересы. Читайте здесь.