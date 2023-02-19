Военный историк: американцы стабильно бросают своих союзников. У них нет ни друзей, ни врагов. У них есть интересы

Борис Юлин, военный историк (Россия):

Они являются мировым военным гегемоном. Превосходят любую страну по военному потенциалу. Рисковать они серьезно не захотят, но воевать они могут, в принципе, с кем угодно. Американцы довольно стабильно бросают своих союзников. У них нет ни друзей, ни врагов. У них есть интересы. Наиболее могущественные страны стараются всегда ссорить, стравливать все остальные страны, чтобы не потерять свою гегемонию. Это обычная практика. Соединенные Штаты просто от нее никак не отходят. Им выгодно, чтобы страны вбамбливали друг друга в Каменный век. В этом случае они будут больше зависеть от США.