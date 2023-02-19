Военный историк: американцы стабильно бросают своих союзников. У них нет ни друзей, ни врагов. У них есть интересы

Венгрии нелегко проводить независимую политику, оставаясь членом и Европейского Союза и НАТО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в Будапеште понимают, что не могут ставить чьи-то интересны выше национальных. А определять будущее Европа должна сама, без участия США.
Каким эхом сегодня отзываются военные операции американцев? Мнение Юрия Кнутова.
Китайские эксперты подсчитали, что с момента окончания Второй мировой войны и до 2001-го в 153 странах произошло 248 военных конфликтов. При этом Вашингтон причастен почти к 80 % всех столкновений. А количество потерпевших исчисляется миллионами.
Борис Юлин, военный историк (Россия):
Они являются мировым военным гегемоном. Превосходят любую страну по военному потенциалу. Рисковать они серьезно не захотят, но воевать они могут, в принципе, с кем угодно. Американцы довольно стабильно бросают своих союзников. У них нет ни друзей, ни врагов. У них есть интересы. Наиболее могущественные страны стараются всегда ссорить, стравливать все остальные страны, чтобы не потерять свою гегемонию. Это обычная практика. Соединенные Штаты просто от нее никак не отходят. Им выгодно, чтобы страны вбамбливали друг друга в Каменный век. В этом случае они будут больше зависеть от США.
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