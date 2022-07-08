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Модный показ, выступление цирка и авиашоу пройдут в Александрии в рамках Купалья

08 июля 2022 13:42
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Новости Беларуси. Народные гуляния, большая молодежная программа и много гостей. В Александрии последние приготовления к празднованию Купалья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модный показ, выступление цирка и авиашоу пройдут в Александрии в рамках Купалья-1

Уже завтра, 9 июля, откроет торжественную программу работа творческих площадок. Также в выходные гостей ждет модный показ, запланировано выступление цирка и авиашоу. Пройдет и финал республиканского семейного проекта «Властелин села». Уже сегодня, 8 июля, шесть молодых семей проходят конкурсные испытания и борются за титул. Победителей наградят завтра на торжественной церемонии.

Участие в фестивале примут и зарубежные гости – это мастера из российских регионов, Казахстана и Таджикистана. Основной гала-концерт стартует в субботу в 9 вечера. На главной сцене выступят звезды белорусской и российской эстрады.

# Купалье # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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