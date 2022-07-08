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Лучшее санитарное формирование гражданской обороны выбрали в Минске. Как это комментирует Елена Богдан?

08 июля 2022 14:08
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Новости Беларуси. За секунды надеть противогаз и знать правила первой медицинской помощи. В Минске выбрали лучшее санитарное формирование гражданской обороны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучшее санитарное формирование гражданской обороны выбрали в Минске. Как это комментирует Елена Богдан?-1

Это команды Советского и Московского района. Работникам организаций и предприятий пришлось на время сменить рабочую одежду на специальную форму, а привычное место в кабинете – на тренировку по оказанию медицинской помощи. Участие приняли люди разных возрастов и профессий, для многих это первый опыт. В соревнованиях состязались девять команд от каждого административного района города. Им предстояло преодолеть пять этапов, чтобы продемонстрировать свои навыки.

Лучшее санитарное формирование гражданской обороны выбрали в Минске. Как это комментирует Елена Богдан?-4

Валерий Маерович, представитель команды Первомайского района:
Первый этап – это осмотр сумок. У нас собраны лекарства для оказания первой медицинской помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни. На втором этапе мы оказываем помощь пострадавшим в условиях заражения. Третий этап – это химический очаг, а четвертый – комбинированный. Пятый этап – это теоретические вопросы.

Лучшее санитарное формирование гражданской обороны выбрали в Минске. Как это комментирует Елена Богдан?-7

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Почему нам важно это проводить? Потому что мы не только проверяем готовность наших гражданских формирований, гражданской обороны. Но и для себя видим, где и что нам необходимо разработать, чтобы такая готовность была на всех наших предприятиях, во всех наших учреждениях. Я должна сказать, что здесь сегодня среди участников медицинских работников нет. Это работники других сфер.

Лучшее санитарное формирование гражданской обороны выбрали в Минске. Как это комментирует Елена Богдан?-10

Чтобы принять участие в городском этапе участникам предстояло пройти испытания на районном конкурсе.

# Национальная безопасность # общество # Елена Богдан # Валерий Маерович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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