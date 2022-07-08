«Технология возделывания с применением минеральных удобрений». Какова урожайность озимого ячменя в Гомельской области?

Новости Беларуси. Собрать зерно быстро и без потерь. В трех регионах Беларуси с полей убирают озимый ячмень. Так, в Гомельской области к работе приступили 11 из 18 районов, где выращивают эту культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Собрать зерно быстро и без потерь. В трех регионах Беларуси с полей убирают озимый ячмень. Так, в Гомельской области к работе приступили 11 из 18 районов, где выращивают эту культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За неделю освоили почти 1,5 тысячи гектаров. Это одна пятая от плана. Последние годы площадь посевов под озимый ячмень в Беларуси увеличивают. Селекция семян и соблюдение агротехнологий позволяют добиваться хороших результатов даже на малоурожайных почвах.
Сергей Паруков, главный инженер птицефабрики «Рассвет»:
В этом году руководством был принят немного иной подход, более интенсивный. Именно технология возделывания с применением минеральных удобрений, химпрополки, химзащиты растений. У нас урожайность – мы достигли порядка 30 центнеров с гектара, балл пашни выходит 26. Это очень низкий, конечно, балл пашни. Поэтому, я считаю, показатели по урожайности довольно высокие.
Уборка озимого ячменя позволяет проверить готовность сельхозтехники перед основной кампанией. К сезону весь автопарк в хозяйствах тщательно ремонтируют, чтобы в горячую для механизаторов пору не было ни дня простоя. Кроме того, все районы Гомельской области заняты уборкой озимой сурепицы, план выполнен более чем на 60 %. Намолочено более 900 тонн маслосемян. Урожайность культуры в этом году выросла на 1,5 центнера с гектара.