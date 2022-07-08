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«Технология возделывания с применением минеральных удобрений». Какова урожайность озимого ячменя в Гомельской области?

08 июля 2022 14:03
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Новости Беларуси. Собрать зерно быстро и без потерь. В трех регионах Беларуси с полей убирают озимый ячмень. Так, в Гомельской области к работе приступили 11 из 18 районов, где выращивают эту культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Технология возделывания с применением минеральных удобрений». Какова урожайность озимого ячменя в Гомельской области?-1

За неделю освоили почти 1,5 тысячи гектаров. Это одна пятая от плана. Последние годы площадь посевов под озимый ячмень в Беларуси увеличивают. Селекция семян и соблюдение агротехнологий позволяют добиваться хороших результатов даже на малоурожайных почвах.

«Технология возделывания с применением минеральных удобрений». Какова урожайность озимого ячменя в Гомельской области?-4

Сергей Паруков, главный инженер птицефабрики «Рассвет»:
В этом году руководством был принят немного иной подход, более интенсивный. Именно технология возделывания с применением минеральных удобрений, химпрополки, химзащиты растений. У нас урожайность – мы достигли порядка 30 центнеров с гектара, балл пашни выходит 26. Это очень низкий, конечно, балл пашни. Поэтому, я считаю, показатели по урожайности довольно высокие.

«Технология возделывания с применением минеральных удобрений». Какова урожайность озимого ячменя в Гомельской области?-7

Уборка озимого ячменя позволяет проверить готовность сельхозтехники перед основной кампанией. К сезону весь автопарк в хозяйствах тщательно ремонтируют, чтобы в горячую для механизаторов пору не было ни дня простоя. Кроме того, все районы Гомельской области заняты уборкой озимой сурепицы, план выполнен более чем на 60 %. Намолочено более 900 тонн маслосемян. Урожайность культуры в этом году выросла на 1,5 центнера с гектара.

# Сельское хозяйство # общество # Сергей Паруков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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