«Технология возделывания с применением минеральных удобрений». Какова урожайность озимого ячменя в Гомельской области?

Новости Беларуси. Собрать зерно быстро и без потерь. В трех регионах Беларуси с полей убирают озимый ячмень. Так, в Гомельской области к работе приступили 11 из 18 районов, где выращивают эту культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За неделю освоили почти 1,5 тысячи гектаров. Это одна пятая от плана. Последние годы площадь посевов под озимый ячмень в Беларуси увеличивают. Селекция семян и соблюдение агротехнологий позволяют добиваться хороших результатов даже на малоурожайных почвах.

Сергей Паруков, главный инженер птицефабрики «Рассвет»:

В этом году руководством был принят немного иной подход, более интенсивный. Именно технология возделывания с применением минеральных удобрений, химпрополки, химзащиты растений. У нас урожайность – мы достигли порядка 30 центнеров с гектара, балл пашни выходит 26. Это очень низкий, конечно, балл пашни. Поэтому, я считаю, показатели по урожайности довольно высокие.