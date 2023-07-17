Гран-при «Славянского базара» уезжает в Армению. Белорус Самир Ёлчиев стал обладателем I премии

Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», главное музыкальное событие лета, завершается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наполненный идеей созидания, мира и совместного развития, он вновь успешно противостоит сценарию разрушения, который коллективный Запад реализует в отношении братских народов. Против работы этих сил нужно объединяться, ведь они ориентированы на то, чтобы посеять раздор и внутренний конфликт.

Ночью в Витебске разрешилась главная интрига «Славянского базара». Гран-При международного конкурса исполнителей эстрадной песни уезжает в Армению. Своим талантом жюри покорила Маша Мнджоян.

По итогам двух конкурсных дней представительница Армении набрала 135 баллов. Хотя еще накануне ее славянский хит принес всего лишь четвертое место из 15. Белорус – 20-летний Самир Елчиев – завоевал первую премию международного конкурса. Под своды Летнего амфитеатра он вышел с мировым хитом в сопровождении шоу-балета.

Маша Мнджоян, обладательница гран-при XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» (Армения):

Первый раз побывать в Витебске и с победой уезжать в Армению – это же классно. Конечно, благодарность всем организаторам, профессиональному жюри и всем зрителям. Спасибо большое! Всех целую, до новых встреч.

Самир Елчиев, обладатель I премии XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» (Беларусь):

Главное, что я смог достойно представить свою страну на «Славянском базаре». Для меня это было самое главное, потом уже результат и все остальное. Надеюсь, белорусы гордятся. Провожаем «Славянский базар» вместе! Чем удивлял гостей и белорусов традиционный фестиваль? На сцене Летнего амфитеатра прошла торжественная церемония закрытия 32-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Закончилась она далеко за полночь. Зрелищное шоу, неповторимая атмосфера.

Таисия Повалий, народная артистка Республики Ингушетия:

Почти каждый год на протяжении 30 лет я приезжаю в Витебск, потому что чувствую наше славянское единство, корни, традиции. И мы должны их беречь, хранить, всем показывать, что мы едины. В единстве наша сила.