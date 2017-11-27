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Каким будет новогодний Минск-2018?

27 ноября 2017 20:45
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Новости Беларуси. Минск готовится к Новогодним праздникам: 27 ноября в столице начали монтаж главной елки страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Октябрьской площади Минска 27 ноября начнут монтаж главной ёлки Беларуси

Каким будет новогодний Минск-2018?-1

Совсем скоро на улицах засияет красочная иллюминация, а минчане погрузятся в предпраздничные хлопоты.

Каким будет новогодний Минск? Ответ в сюжете.

# общество # Фотофакт # Новый год

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