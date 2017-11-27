Каким будет новогодний Минск-2018?

Новости Беларуси. Минск готовится к Новогодним праздникам: 27 ноября в столице начали монтаж главной елки страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На Октябрьской площади Минска 27 ноября начнут монтаж главной ёлки Беларуси
Новости Беларуси. Минск готовится к Новогодним праздникам: 27 ноября в столице начали монтаж главной елки страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На Октябрьской площади Минска 27 ноября начнут монтаж главной ёлки Беларуси
Совсем скоро на улицах засияет красочная иллюминация, а минчане погрузятся в предпраздничные хлопоты.
Каким будет новогодний Минск? Ответ в сюжете.