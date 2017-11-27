На Октябрьской площади Минска 27 ноября начнут монтаж главной ёлки Беларуси

Новости Беларуси. И яркая предпраздничная новость. На Октябрьской площади Минска сегодня начнёт расти главная ёлка Беларуси. Традиционно она достигнет высоты в тридцать четыре метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украсят ее светодинамические панели и снежинки. Планируется, что в этом году минчан и гостей столицы примут и новые площадки: в парке имени Уго Чавеса в Каменной Горке и на улице Карвата.