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На Октябрьской площади Минска 27 ноября начнут монтаж главной ёлки Беларуси

27 ноября 2017 08:41
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Новости Беларуси. И яркая предпраздничная новость. На Октябрьской площади Минска сегодня начнёт расти главная ёлка Беларуси. Традиционно она достигнет высоты в тридцать четыре метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Октябрьской площади Минска 27 ноября начнут монтаж главной ёлки Беларуси-1

Украсят ее светодинамические панели и снежинки. Планируется, что в этом году минчан и гостей столицы примут и новые  площадки: в парке имени Уго Чавеса в Каменной Горке и на улице Карвата.

На Октябрьской площади Минска 27 ноября начнут монтаж главной ёлки Беларуси-3

Проспекты Минска также украсят световыми конструкциями и объемными инсталляциями. Все новогодние елки установят в Минске до пятнадцатого декабря.

На Октябрьской площади Минска 27 ноября начнут монтаж главной ёлки Беларуси-5

# общество # Фотофакт # Новый год

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