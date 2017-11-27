100 метров над рекой или 60 километров в объезд: в Кореличском районе построили новый мост вместо аварийного

Новости Беларуси. Надежный и современный – вместо аварийного. В Кореличском районе завершается строительство 100-метрового железобетонного моста через Неман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возвели многотонную конструкцию достаточно быстро, строителям понадобилось менее года.

Первый экскаватор пришел сюда в марте 2017. 9 месяцев понадобилось строителям, чтобы произвести на свет сложную надводную конструкцию. В сроки уложились и даже бюджетные деньги сэкономили.

Сергей Слинко, главный инженер КУП «Гроднооблдорстрой»:

В процессе строительства выполненные нами мероприятия по удешевлению за счет каких-то комплексов мероприятий и за счет изменения транспортных схем позволили сэкономить порядка 900 тысяч рублей.

До дна Немана в этом месте 3-4 метра. На первый взгляд не так и глубоко, но проектировщикам пришлось учесть скорость течения реки и особенности грунта. Отсюда и решение – возвести именно пять опор моста, между ними четыре пролета. Три русловые опоры – это буронабивные сваи, каждая чуть больше метра в диаметре. В землю они вбиты основательно – на 14 метров! А значит, мосту не угрожают ни паводки, ни ледоход.

Галира Буро, СТВ:

Такая конструкция проезжей части – новое слово в мостостроении. Плита здесь использована монолитная, то есть без швов. Что делает мост в разы надежнее – он точно не разойдется по швам! Этот инновационный метод в регионе опробован впервые. Еще одна особенность моста – водоотводные сооружения, две насыпные дамбы и обваловка. Их откосы укреплены геотканью с семенами растений внутри.

Дмитрий Макарчик, прораб ДРСУ-158 городского поселка Кореличи:

Струенаправляющая дамба предназначена для защиты берегов от паводка в весенний период. Было завезено около 3900 кубов грунта. Это примерно где-то около 360 рейсов 20-тонных МАЗов. Мост существенного экономит время переправы. Что 100 метров над рекой, а что 60 километров в объезд – разница налицо. На том берегу четыре деревни, сельхозугодия местного СПК и Налибокская пуща – кладезь деловой древесины для лесозаготовщиков. Еще недавно вся нагрузка шла на аварийный деревянный мост.

Леонид Рыжковский, житель деревни Еремичи:

По мосту же не возможно было проехать! Потому что деревянный мост, где-то свои были повреждены, дырки были.

Леонид Рыжковский – коренной житель этих мест. Вспоминает, как часто паводки затапливали деревню и отрезали путь на другой берег. Новый мост – другое дело! Его высота 6 метров, да еще и с водными преградами.