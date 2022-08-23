Прямой эфир

Каким будет централизованный экзамен в Беларуси? Министр образования раскрыл подробности

23 августа 2022 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Развитие национальной системы образования – тема дня во Дворце Независимости. 23 августа на совещании у Президента откровенно говорили об обучении и воспитании новых поколений белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Каким будет централизованный экзамен в Беларуси? Министр образования раскрыл подробности-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
Центральный вопрос, который поставил глава государства перед всей системой образований, – как нам справедливо отобрать абитуриента, который должен прийти мотивированным в университет. Не просто для процесса обучения, а для того, чтобы в последующем продолжить свою работу в реальном секторе экономики нашей страны.  

Поставлены очень конкретные сжатые сроки, чтобы до нового года мы внесли предложения: или мы сохраняем существующую систему, или вводим необходимые новации, чтобы видеть абитуриента. Мы должны посмотреть, каким он должен быть, этот централизованный экзамен, и какие еще дополнительные вступительные испытания могут быть в каждом конкретном университете либо группе университетов на конкретные специальности.  

Лукашенко о развитии образования: «Времени на раскачку практически нет. И в случае ошибки люди уже нас просто не простят». Читайте здесь.  

# Образование в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Завод КПД в Бресте выпустит коттеджи для Подмосковья. Сколько дней уходит на постройку одного?
23 августа 2022 17:03

Завод КПД в Бресте выпустит коттеджи для Подмосковья. Сколько дней уходит на постройку одного?

Граждане прибалтийских стран и Польши смогут получить разрешение на ПМЖ в Беларуси в упрощённой форме
23 августа 2022 16:59

Граждане прибалтийских стран и Польши смогут получить разрешение на ПМЖ в Беларуси в упрощённой форме

Тенниска, рюкзак и галстук. Выбираем школьную одежду с учётом нововведений
23 августа 2022 16:47

Тенниска, рюкзак и галстук. Выбираем школьную одежду с учётом нововведений