Каким будет централизованный экзамен в Беларуси? Министр образования раскрыл подробности

Новости Беларуси. Развитие национальной системы образования – тема дня во Дворце Независимости. 23 августа на совещании у Президента откровенно говорили об обучении и воспитании новых поколений белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Центральный вопрос, который поставил глава государства перед всей системой образований, – как нам справедливо отобрать абитуриента, который должен прийти мотивированным в университет. Не просто для процесса обучения, а для того, чтобы в последующем продолжить свою работу в реальном секторе экономики нашей страны.

Поставлены очень конкретные сжатые сроки, чтобы до нового года мы внесли предложения: или мы сохраняем существующую систему, или вводим необходимые новации, чтобы видеть абитуриента. Мы должны посмотреть, каким он должен быть, этот централизованный экзамен, и какие еще дополнительные вступительные испытания могут быть в каждом конкретном университете либо группе университетов на конкретные специальности.