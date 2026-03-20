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Новости по тегу #Алеся Савич

Благоустройство Минска – какие работы будут проведены в 2026 году, рассказала депутат Мингорсовета
20 марта 2026 15:02

Благоустройство Минска – какие работы будут проведены в 2026 году, рассказала депутат Мингорсовета

Какие вакансии на время летних каникул есть в «Зеленстрое Фрунзенского района» – рассказала директор
20 марта 2026 14:59

Какие вакансии на время летних каникул есть в «Зеленстрое Фрунзенского района» – рассказала директор

«Дать дорогу молодёжи» – директор Зеленстроя Фрунзенского района рассказала, как видит дальнейшее развитие Минска
10 декабря 2025 17:51

«Дать дорогу молодёжи» – директор Зеленстроя Фрунзенского района рассказала, как видит дальнейшее развитие Минска

Какие зоны отдыха откроют или обновят в Минске в 2025 году? Ответила депутат Мингорсовета
18 апреля 2025 14:11

Какие зоны отдыха откроют или обновят в Минске в 2025 году? Ответила депутат Мингорсовета

Закладка аллей и высадка композиций. Поговорили с депутатом Мингорсовета о цветущем Минске, чистоте и порядке
24 мая 2024 13:56

Закладка аллей и высадка композиций. Поговорили с депутатом Мингорсовета о цветущем Минске, чистоте и порядке

Цветочные тренды. Какие растения модно высаживать в 2024 году?
24 мая 2024 13:56

Цветочные тренды. Какие растения модно высаживать в 2024 году?

Какой район Минска самый зелёный? Мнение
24 мая 2024 13:54

Какой район Минска самый зелёный? Мнение

Ко Дню города в Минске выбирали лучшую скамейку. Где посмотреть на самые необычные арт-объекты?
12 августа 2022 14:11

Ко Дню города в Минске выбирали лучшую скамейку. Где посмотреть на самые необычные арт-объекты?

В Минске в честь 70-летия Фрунзенского района заложили ивовую аллею
16 апреля 2021 19:11

В Минске в честь 70-летия Фрунзенского района заложили ивовую аллею

Спортсмены помогают озеленителям, а озеленители – дорожным службам. Как в Минске чистят снег
17 февраля 2021 19:39

Спортсмены помогают озеленителям, а озеленители – дорожным службам. Как в Минске чистят снег

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?
27 января 2021 17:44

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ
14 апреля 2019 17:27

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ