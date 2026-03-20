Новости по тегу #Алеся Савич

Утвержден комплекс мероприятий, который направлен на устройство благоприятного, чистого, озелененного города.
Для «Зеленстроя» это даже какая-то кадровая платформа. Мы ежегодно принимаем к себе студенческие отряды.
«У нас молодежь очень активная, умная, грамотная технически. Сегодня время цифровизации. Хочется, чтобы они развивались, чтобы какие-то новые профессии были, чтобы они это могли осваивать, двигать и развивать нашу страну».
«18 зон отдыха будет открыто в городе».
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