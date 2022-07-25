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Урожай-2022: намолот зерна в Беларуси превысил 630 тысяч тонн

25 июля 2022 07:35
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Новости Беларуси. Намолот зерна в Беларуси превысил 630 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким результатам начинают этот день аграрии, за трудом которых следит вся страна.  

Урожай-2022: намолот зерна в Беларуси превысил 630 тысяч тонн-1

Темпы жатвы пошли на незначительное снижение. Виной тому дожди, пусть местами они были и кратковременными. Всего по стране убрано чуть более 7 % засеянных площадей. Больше всего на юге. Всего предстоит убрать 2 миллиона 500 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, в том числе кукурузы на зерно.  

В Беларуси собрано более 75% озимого ячменя – читайте здесь.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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