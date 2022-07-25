Урожай-2022: намолот зерна в Беларуси превысил 630 тысяч тонн

Новости Беларуси. Намолот зерна в Беларуси превысил 630 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким результатам начинают этот день аграрии, за трудом которых следит вся страна.

Темпы жатвы пошли на незначительное снижение. Виной тому дожди, пусть местами они были и кратковременными. Всего по стране убрано чуть более 7 % засеянных площадей. Больше всего на юге. Всего предстоит убрать 2 миллиона 500 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, в том числе кукурузы на зерно.