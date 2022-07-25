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В Мозырском районе открыли новый инкубаторий – мощность 8 млн яиц в год

25 июля 2022 06:59
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Новости Беларуси. В Мозырском районе открыли современный инкубаторий мощностью 8 миллионов яиц в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое производство позволит хозяйству «Заря» растить цыплят-бройлеров для дальнейшего выращивания и реализации сельхозорганизациям и населению.  

В Мозырском районе открыли новый инкубаторий – мощность 8 млн яиц в год-1

Объект, по подсчетам, окупится уже через четыре года. Строительство проходило за собственные средства совхоз-комбината. Новое производство технологичное, кроме специалистов все процессы контролирует автоматика. Первые цыплята в инкубатории появятся через две недели.  

В Мозырском районе открыли новый инкубаторий – мощность 8 млн яиц в год-4

Олег Слинько, директор совхоз-комбината «Заря»:  
Мы часть яйца инкубировали себе и часть продавали в Российскую Федерацию. И вот сегодня настал момент, когда мы закончили строительство этого объекта, что позволит нам полностью быть обеспеченными суточными цыплятами именно собственного производства. Самое современное оборудование стоит. Я думаю, будут очень высокие проценты вывода цыплят, что позволит улучшить экономику нашего предприятия.  

В Мозырском районе открыли новый инкубаторий – мощность 8 млн яиц в год-7

Инкубаторий по выращиванию цыплят позволит «Заре» построить еще один цех по производству мяса птицы, тем самым увеличив объем выпуска на 800 тонн востребованной продукции. Еще один плюс от ввода инкубатория – создание 24 новых рабочих мест с достойными условиями и оплатой труда. Сейчас в Гомельской области реализуют 16 сельскохозяйственных проектов. Недавно ввели в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 600 голов в Хойникском районе, сейчас готовятся к запуску еще четыре объекта на общее количество в 4 200 голов дойного стада.  

# Сельское хозяйство # общество # Олег Слинько # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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