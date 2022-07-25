В Мозырском районе открыли новый инкубаторий – мощность 8 млн яиц в год
Новости Беларуси. В Мозырском районе открыли современный инкубаторий мощностью 8 миллионов яиц в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое производство позволит хозяйству «Заря» растить цыплят-бройлеров для дальнейшего выращивания и реализации сельхозорганизациям и населению.
Объект, по подсчетам, окупится уже через четыре года. Строительство проходило за собственные средства совхоз-комбината. Новое производство технологичное, кроме специалистов все процессы контролирует автоматика. Первые цыплята в инкубатории появятся через две недели.
Олег Слинько, директор совхоз-комбината «Заря»:
Мы часть яйца инкубировали себе и часть продавали в Российскую Федерацию. И вот сегодня настал момент, когда мы закончили строительство этого объекта, что позволит нам полностью быть обеспеченными суточными цыплятами именно собственного производства. Самое современное оборудование стоит. Я думаю, будут очень высокие проценты вывода цыплят, что позволит улучшить экономику нашего предприятия.
Инкубаторий по выращиванию цыплят позволит «Заре» построить еще один цех по производству мяса птицы, тем самым увеличив объем выпуска на 800 тонн востребованной продукции. Еще один плюс от ввода инкубатория – создание 24 новых рабочих мест с достойными условиями и оплатой труда. Сейчас в Гомельской области реализуют 16 сельскохозяйственных проектов. Недавно ввели в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 600 голов в Хойникском районе, сейчас готовятся к запуску еще четыре объекта на общее количество в 4 200 голов дойного стада.