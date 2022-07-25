В Мозырском районе открыли новый инкубаторий – мощность 8 млн яиц в год

Новости Беларуси. В Мозырском районе открыли современный инкубаторий мощностью 8 миллионов яиц в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое производство позволит хозяйству «Заря» растить цыплят-бройлеров для дальнейшего выращивания и реализации сельхозорганизациям и населению.

Объект, по подсчетам, окупится уже через четыре года. Строительство проходило за собственные средства совхоз-комбината. Новое производство технологичное, кроме специалистов все процессы контролирует автоматика. Первые цыплята в инкубатории появятся через две недели.

Олег Слинько, директор совхоз-комбината «Заря»:

Мы часть яйца инкубировали себе и часть продавали в Российскую Федерацию. И вот сегодня настал момент, когда мы закончили строительство этого объекта, что позволит нам полностью быть обеспеченными суточными цыплятами именно собственного производства. Самое современное оборудование стоит. Я думаю, будут очень высокие проценты вывода цыплят, что позволит улучшить экономику нашего предприятия.