Какие возможности открываются перед студентами года? Рассказал организатор конкурса

Несколько дней назад в Минске завершился очередной ежегодный республиканский конкурс, на котором выбирают лучшего студента года страны. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь находится тот самый лучший студент Беларуси. В этом году это девушка, представляющая столичный вуз, студентка второго курса Белорусского государственного экономического университета Юлия Коваленко. Также в студии – один из организаторов этого соревнования, секретарь Центрального комитета БРСМ Павел Алексо.

Павел Алексо, секретарь ЦК БРСМ:

Тематика была у нас «Время возможностей». Это широкое понятие, и каждый студент по-своему показывал и раскрывал тему. То есть что для него сейчас, сегодня, в нынешнем его студенческом состоянии, в современной Беларуси, что для него является временем возможности.

Юрий Царев, ведущий:

Есть одна номинация «Студент года онлайн». Расскажите про нее подробнее. Павел Алексо:

Проект – это не просто день финала или день, когда состоялось это финальное шоу. Это действительно длительная подготовка. Ребята приезжают в Минск за две недели до начала финала, находятся здесь. Они проходят здесь тренировки, репетиции, мастер-классы, они посещают предприятия. Они, на самом деле, очень интересно, насыщенно проводят время, и мы это тоже освещаем.

Павел Алексо:

А проект действительно идет в течение всего года. И это не только отборы. Это еще и работа, и самопрезентация в социальных сетях в том числе. И, конечно же, мы запускаем интернет-голосование уже за наших ребят, потому что за каждым из них стоит целый вуз. Это многотысячная аудитория целевая – студенты, которые поддерживают, голосуют, болеют со своего участника, поэтому мы объявили эту номинацию. Она была активна по определенной ссылке. Можно было в соцсетях Белорусского республиканского союза молодежи, на официальном интернет-ресурсе, на всех наших порталах смотреть портфолио, изучать образ жизни, специальность будущую, увлечение, результаты предыдущих конкурсов по каждому из участников и, естественно, ставить свой лайк, то есть голосовать за понравившегося участника.