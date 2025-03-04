Какие возможности открываются перед студентами года? Рассказал организатор конкурса
Несколько дней назад в Минске завершился очередной ежегодный республиканский конкурс, на котором выбирают лучшего студента года страны. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь находится тот самый лучший студент Беларуси. В этом году это девушка, представляющая столичный вуз, студентка второго курса Белорусского государственного экономического университета Юлия Коваленко. Также в студии – один из организаторов этого соревнования, секретарь Центрального комитета БРСМ Павел Алексо.
Павел Алексо, секретарь ЦК БРСМ:
Тематика была у нас «Время возможностей». Это широкое понятие, и каждый студент по-своему показывал и раскрывал тему. То есть что для него сейчас, сегодня, в нынешнем его студенческом состоянии, в современной Беларуси, что для него является временем возможности.
Юрий Царев, ведущий:
Есть одна номинация «Студент года онлайн». Расскажите про нее подробнее.
Павел Алексо:
Проект – это не просто день финала или день, когда состоялось это финальное шоу. Это действительно длительная подготовка. Ребята приезжают в Минск за две недели до начала финала, находятся здесь. Они проходят здесь тренировки, репетиции, мастер-классы, они посещают предприятия. Они, на самом деле, очень интересно, насыщенно проводят время, и мы это тоже освещаем.
Павел Алексо:
А проект действительно идет в течение всего года. И это не только отборы. Это еще и работа, и самопрезентация в социальных сетях в том числе. И, конечно же, мы запускаем интернет-голосование уже за наших ребят, потому что за каждым из них стоит целый вуз. Это многотысячная аудитория целевая – студенты, которые поддерживают, голосуют, болеют со своего участника, поэтому мы объявили эту номинацию.
Она была активна по определенной ссылке. Можно было в соцсетях Белорусского республиканского союза молодежи, на официальном интернет-ресурсе, на всех наших порталах смотреть портфолио, изучать образ жизни, специальность будущую, увлечение, результаты предыдущих конкурсов по каждому из участников и, естественно, ставить свой лайк, то есть голосовать за понравившегося участника.
Юрий Царев:
Скажите, ребята получают какие-то бонусы за то, что они участвуют в конкурсе, за то, что они выигрывают такие звания? Есть у них какие-то преимущества?
Павел Алексо:
Достаточно яркое и важное для нас нововведение – второй год подряд мы включаем победителя «Студента года» в спецфонд по поддержке талантливой молодежи. Это большое доверие и та возможность, которую предоставляет нам государство, и, конечно, мы с большим уважением, трепетом к этому относимся. Стараемся выбрать максимально компетентное жюри, чтобы действительно лучший студент, студент года попал в этот спецфонд и действительно представлял лучшую молодежь.
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