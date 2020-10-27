Прямой эфир

Какие вопросы обсудили Министерства обороны Беларуси и России на совместной коллегии?

27 октября 2020 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В формате видеоконференции. 27 октября прошло заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Какие вопросы обсудили Министерства обороны Беларуси и России на совместной коллегии? -1

Какие вопросы обсудили Министерства обороны Беларуси и России на совместной коллегии? -3

Обсуждалась организация практической работы по созданию и укреплению необходимого совместного военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства.  

Какие вопросы обсудили Министерства обороны Беларуси и России на совместной коллегии? -6

Был утвержден и замысел совместного стратегического учения «Запад-2021». Оно обещает стать главным мероприятием совместной подготовки органов управления и войск и направлено на дальнейшее совершенствование действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.  

# Беларусь-Россия # общество # Виктор Хренин # Сергей Шойгу

Другие новости рубрики

Все новости
Как подготовиться к беременности? Эти рекомендации от врача-гинеколога вам помогут
27 октября 2020 10:01

Как подготовиться к беременности? Эти рекомендации от врача-гинеколога вам помогут

Несколько медиков РНПЦ «Кардиология» вышли на акцию протеста. Врачи работают в отделении экстренной хирургии
27 октября 2020 07:51

Несколько медиков РНПЦ «Кардиология» вышли на акцию протеста. Врачи работают в отделении экстренной хирургии

Что происходит на «Гродно Азоте» 27 октября, рассказали в «Белнефтехиме»
27 октября 2020 07:33

Что происходит на «Гродно Азоте» 27 октября, рассказали в «Белнефтехиме»