Какие вопросы обсудили Министерства обороны Беларуси и России на совместной коллегии?

Новости Беларуси. В формате видеоконференции. 27 октября прошло заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждалась организация практической работы по созданию и укреплению необходимого совместного военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства.