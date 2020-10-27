Какие вопросы обсудили Министерства обороны Беларуси и России на совместной коллегии?

Новости Беларуси. В формате видеоконференции. 27 октября прошло заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В формате видеоконференции. 27 октября прошло заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждалась организация практической работы по созданию и укреплению необходимого совместного военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства.
Был утвержден и замысел совместного стратегического учения «Запад-2021». Оно обещает стать главным мероприятием совместной подготовки органов управления и войск и направлено на дальнейшее совершенствование действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.