Как подготовиться к беременности? Эти рекомендации от врача-гинеколога вам помогут

Грамотно спланированная беременность – залог здоровья будущего ребенка и его мамы. В противном случае во время зачатия у малыша могут сформироваться пороки развития плода, а невыявленные хронические заболевания у родителей – повлиять на течение беременности и вынашивание.

Начинать готовиться к появлению крохи стоит как минимум за 3 месяца до предполагаемого зачатия – именно столько времени нужно на прохождение медицинских обследований, коррекцию питания и образа жизни. Екатерина Петрова, врач-гинеколог медицинского центра «Нордин»:

Планирование беременности заключается в том, что подготовку к беременности проходит как будущая мама, так и будущий папа, и самое главное – это соблюдение здорового образа жизни. Ограничение либо полное исключение курения, прием фолиевой кислоты в течение трех месяцев до зачатия, 400 микрограмм в сутки достаточно, и препаратов иодида калия. А также отказ от алкоголя 3 месяца, потому что за этот период у мужчин происходит сперматогенез, обновление сперматогенеза и формируются более здоровые сперматозоиды для того, чтобы оплодотворить яйцеклетку.

Недостаток в организме женщины фолиевой кислоты и некоторых других витаминов и минералов может спровоцировать выкидыш или аномалии в развитии плода. При планировании беременности важно нормализовать функции щитовидной железы и восполнить дефицит йода в организме. Екатерина Петрова:

Также необходимо провериться на инфекции, передающиеся половым путем, исследовать ВИЧ-статус, сдать кровь на гепатит B и C и на реакцию Вассермана. Важной в подготовке к беременности является санация хронических очагов инфекции, чаще всего это ЛОР-органы, это может быть какой-то тонзиллит, это могут быть кариозные зубы, поэтому необходимо сходить к стоматологу и провериться, также это может быть мочеполовая система – это почки, либо мочевой пузырь.

При наличии хронических заболеваний необходимо пройти консультации специалистов, у которых вы наблюдаетесь. Врач может скорректировать схему лечения с учетом подготовки к беременности. Иногда требуется замена препарата и доз. Екатерина Петрова:

Наиболее благоприятными днями для наступления беременности является периовуляторный период. Чаще всего у женщины это период – от 12 по 15 день менструального цикла. Напомню, что менструальный цикл мы считаем – это первый день менструального цикла. В норме беременность должна наступить в течение одного года открытой половой жизни у женщин до 35 лет, либо в течение шести месяцев открытой половой жизни у женщин старше 35 лет.