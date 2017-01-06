От электромобиля и уличного пылесоса до спутника: ученые Беларуси поделились планами на 2017 год

Новости Беларуси. Белорусские ученые поделились планами на стартовавший Год науки. Для экспериментаторов будут выделены дополнительные деньги. И кто знает, какими открытиями порадуют исследователи. Впрочем, 3D-печать, развитие солнечной энергетики и еще сотни проектов уже находятся на завершающей стадии.

Когда открытия впереди авторов, имена зачастую остаются по ту сторону микроскопа. Но результаты вдохновляют зарубежных коллег и делают нашу жизнь комфортнее. И проектов у белорусских ученых лишь на стартовавший Год науки – сотни. К примеру, первый электромобиль с нашего конвейера. Дебют, питающийся от розетки, планируют представить к следующей зиме.

Сергей Поддубко, генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Нет выбросов – это самое главное. Наша идея – создать небольшой, но государственный парк такси с такими машинами в городе Минске.

Создадут и машину, которой до земли будет далеко. Над новым спутником БКА-2 в 2017 году начнут работать белорусские ученые. Но где тот летательный аппарат, скажем, для борца со снегом Антонины? Впрочем, и ее коллег порадуют научные умы. Мобильный пылесос совсем скоро запустят на минские улицы.

Павел Коннович, начальник отдела Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

У него повышенная маневренность. И, допустим, сейчас проблема в узких дворах, заторенность. Я думаю, здесь аналогов нет, тракторная техника не подходит.

Кроме очевидных бонусов для дворников коммунальный агрегат еще и сэкономит немалые деньги – подобную технику Беларусь пока только импортирует.

Кстати, сегодня один рубль вложенных в науку бюджетных средств окупает себя инновациями практически в 50 раз. И некоторые изобретения будут работать в том числе и на нашу безопасность. Скажем, вот такие датчики. Их установят на жилых высотках, чтобы вовремя выявить усталость конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гаркун, заместитель директора Института прикладной физики НАН Беларуси:

Система будет в непрерывном режиме мониторить строительные конструкции и заранее предупреждать будущих жильцов.

Не только предупредить, но и справиться с непростыми диагнозами тоже помогают белорусские ученые. Владимир Кульчицкий рассказывает о нестандартном подходе в лечении стволовыми клетками пациентов с инсультом и травмой головного мозга.

Владимир Кульчицкий, заместитель директора Института физиологии НАН Беларуси:

Оказалось, что если эти стволовые клетки вводить под слизистую оболочку носа, они способны проникать очень быстро в полости черепа и направляться в ту область, где очаг кровоизлияния или очаг травмы.

А сколько еще таких важных проектов. Сегодня белорусские ученые работают над новыми лекарствами и беспилотными летательными комплексами, над инновационными марками стали и даже над особой методикой обнаружения дефектов в сварке. Да ведь, по сути, не многое, а почти все, к чему мы привыкли и что нас окружает, когда-то тоже было научным открытием.