«Уже начали внедрять». Милицейские регистраторы начнут работать в онлайн-режиме

Естественно, наша страна не может оставаться в стороне от трагедии в «Крокусе». Россияне для нас не чужие. Ну а эта страшная трагедия стала поводом еще раз задуматься над тем, как сделать более безопасной нашу жизнь. Галина Буро расскажет об этом более подробно в программе «Неделя» на СТВ.

– Вы к кому идете?

– В отдел образования.

– Стойте, извините, у нас пропускной режим, я должен вас досмотреть.

– Будьте добры, я пройду в образование, мне надо.

– Вам запрещен проход в здание.

Мужчина намерен прорваться в Гродненский горисполком. Конфликт только накаляется, несмотря на попытки сотрудника Департамента охраны утихомирить разгоряченного посетителя. Разумеется, эту ситуацию мы смоделировали, чтобы проверить, как на практике работает система безопасности в общественных местах.

Николай Будилович, первый заместитель начальника Гродненского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:

Сотрудник вооружен, экипирован, все необходимые спецсредства. У него все в наличии. Организован пропускной режим. То есть ни один гражданин свободно пройти к любому специалисту горисполкома не имеет права. То есть он должен пройти регистрацию, досмотр.

Разберем пошагово. Отмотаем на несколько минут назад. Мужчина решительным шагом идет в горисполком, его видит милиционер уже по камерам, но пока гражданин опасений не вызывает. Первый тревожный звоночек: посетитель не останавливается у поста охраны. Предъявить документы отказывается, пытается прорваться через турникеты.

– Откройте турникет, пожалуйста!

– Отойдите. Когда слова не помогают, на первый план выходит протокол.

Николай Будилович:

Когда нажимает тревожную кнопку, информация поступает в оперативно-дежурную службу. Дежурный, пользуясь навигационной мониторинговой системой, определяет ближайший наряд, который находится ближе к исполкому, направляет его, передает информацию, что сработала тревожная кнопка исполкома, характеристики, пути подъезда. Все это рассказывает наряду. При этом, используя республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, включает у себя в дежурной части видео и отслеживает ту же ситуацию, которая происходит как на прилегающей территории, так и по возможности внутри самого объекта охраняемого.

На экране в дежурной части также картинка из салона автомобиля группы задержания. На прибытие наряда считаные минуты.

Ситуация хоть и срежиссирована, но такой сценарий вполне мог разыграться в реальной жизни. А в вопросах безопасности не до шуток. Николай Будилович:

Пришел гражданин, у него из кармана торчали провода. И на вопрос милиционера, что у вас такое в кармане, он говорит: бомба. Сотрудником были приняты меры к задержанию, и в конечном итоге было возбуждено уголовное дело. Хотя там не было бомбы. Но шутка не удалась. Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»? Сразу после теракта в Подмосковье белорусские службы усилили меры безопасности в местах массового пребывания граждан.

Максим Миронов, временно исполняющий обязанности по должности начальника Департамента охраны МВД Беларуси:

На уровне Министерства внутренних дел изданы соответствующие документы. Усилена бдительность нарядов, которые несут службу по охране объектов, и определены определенные конкретные действия по работе с руководством объектов с массовым пребыванием граждан.

Центры мониторинга безопасности при Департаменте охраны работают по всей стране – это единая сеть, куда сводится вся видеоинформация, сигналы, сообщения. Система позволяет распознать лицо нарушителя, который скрылся. Сегодня, когда угрозы могут быть как внутренние, так и из-за рубежа, систему активно развивают.