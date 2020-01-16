Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

Новости Беларуси. Археологические исследования городища железного века Обчин в Любанском районе завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, объект обнаружили еще в 2012 году на территории строительства калийного предприятия.

Тогда же компания, реализующая проект, обратилась к специалистам Института истории для организации научно-исследовательской экспедиции. Ученые изучили примерно 25 тысяч квадратных метров территории. К середине ноября 2019 года кампания была завершена.

Сергей Линевич, научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси: Результатом мы довольны чрезвычайно. Мы закончили изучение археологическое как оборонительной системы, так и самого городища Обчин – городища железного века, получили очень богатый материал и представление не только о жизни людей в железном веке именно на этом памятнике археологии, но также и о системе их обороны.

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси:

Это городище исследовано, исследовано, отмечу, 15 ноября 2019 года. И на этой территории можно возводить какие-то объекты.

Найденные во время раскопок предметы относятся к первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Они переданы в краеведческий музей Любани. А само городище Обчин будет создано в виде 3D-модели.