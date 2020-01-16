Прямой эфир

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

16 января 2020 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Археологические исследования городища железного века Обчин в Любанском районе завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, объект обнаружили еще в 2012 году на территории строительства калийного предприятия.

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе-1

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе-3

Тогда же компания, реализующая проект, обратилась к специалистам Института истории для организации научно-исследовательской экспедиции. Ученые изучили примерно 25 тысяч квадратных метров территории. К середине ноября 2019 года кампания была завершена.

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе-6

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе-8

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе-10

Сергей Линевич, научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси:
Результатом мы довольны чрезвычайно. Мы закончили изучение археологическое как оборонительной системы, так и самого городища Обчин – городища железного века, получили очень богатый материал и представление не только о жизни людей в железном веке именно на этом памятнике археологии, но также и о системе их обороны.

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе-13

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси:
Это городище исследовано, исследовано, отмечу, 15 ноября 2019 года. И на этой территории можно возводить какие-то объекты.

Найденные во время раскопок предметы относятся к первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Они переданы в краеведческий музей Любани. А само городище Обчин будет создано в виде 3D-модели.

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе-16

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе-18

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе-20

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Сергей Линевич # Вадим Лакиза # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В 2019 году было зафиксировано больше ДТП по вине нетрезвых пешеходов»
16 января 2020 10:42

«В 2019 году было зафиксировано больше ДТП по вине нетрезвых пешеходов»

Можно ли везти пострадавшего в ДТП больницу самостоятельно?
16 января 2020 08:19

Можно ли везти пострадавшего в ДТП больницу самостоятельно?

Когда введут ограничения на въезд в части Минска в определённые часы?
16 января 2020 08:11

Когда введут ограничения на въезд в части Минска в определённые часы?