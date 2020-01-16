«В 2019 году было зафиксировано больше ДТП по вине нетрезвых пешеходов»

Статистику привели в программе «Большой город».

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В 2019 году, если обращаться к статистике, у нас было зафиксировано больше ДТП по вине нетрезвых пешеходов, чем ДТП по вине нетрезвых водителей. И с каждым годом нетрезвое управление транспортным средством – количественные показатели не увеличиваются. Мы надеемся, что и в дальнейшем мы будем идти на снижение. И таких ДТП будет становиться все меньше. И водители будут ответственно относиться к управлению транспортным средством.

