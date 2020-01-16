Можно ли везти пострадавшего в ДТП больницу самостоятельно?

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В настоящее время в скорой помощи работают профессионалы, которые способны за минуту добраться до места ДТП. В том случае, если по каким-то причинам есть заторовые ситуации, сотрудники ГАИ могут обеспечить сопровождение до места ДТП. Я думаю, что в большинстве случаев на дороге водители не всегда являются медицинскими работниками, не всегда ты понимаешь, как ты можешь действовать в данной ситуации и можешь навредить, поэтому, все-таки, рекомендуем вызывать скорую медицинскую помощь, дождаться прибытия сотрудников и дальше уже находиться на месте ДТП, выполнять все те указания, которые поступят со стороны госавтоинспектора.