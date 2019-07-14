В Минске определили самых спортивных милиционеров

Новости Беларуси. Спартакиада руководящего состава органов и подразделений ГУВД состоялась в Минске. За звание быстрых, метких и ловких боролись 14 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Спартакиада руководящего состава органов и подразделений ГУВД состоялась в Минске. За звание быстрых, метких и ловких боролись 14 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перетягивание каната, командная эстафета, толкание гири и много других испытаний прошли участники.
Поддержать команды пришли друзья, коллеги и родные. Самых юных болельщиков развлекали ростовые куклы и аниматоры.
По итогам спартакиады бронза у бойцов минского ОМОНа, серебро забрали сотрудники Московского РУВД, а первенство одержали представители ГУВД Мингорисполкома.