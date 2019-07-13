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Александр Панайотов в Витебске: «Были максимальные какие-то сумасшедшие подарки, включая биокамин, например»

13 июля 2019 18:16
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Новости Беларуси. В эти дни на «Славянском базаре» целая россыпь звезд. Их можно встретить в кафе и ресторанах, в магазинах и просто на улицах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и Александра Панайтова с супругой мы застали за чашечкой кофе. В руках певца – очередной подарок. Вот уж у кого может быть музей не меньше, чем на «Поле чудес».

Александр Панайотов в Витебске: «Были максимальные какие-то сумасшедшие подарки, включая биокамин, например»-1

Александр Панайтов, артист (Россия):
Музей, да, скоро придется открывать. Потому что мои поклонники, слава богу, для меня очень активные. И делают массу приятностей, которые только можно представить. Были максимальные какие-то сумасшедшие подарки, включая биокамин, например. Или какие-то украшения, даже золотые.

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# Славянский базар в Витебске-2019 # общество # Александр Панайотов # Фотофакт

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