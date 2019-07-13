Александр Панайотов в Витебске: «Были максимальные какие-то сумасшедшие подарки, включая биокамин, например»

Новости Беларуси. В эти дни на «Славянском базаре» целая россыпь звезд. Их можно встретить в кафе и ресторанах, в магазинах и просто на улицах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот и Александра Панайтова с супругой мы застали за чашечкой кофе. В руках певца – очередной подарок. Вот уж у кого может быть музей не меньше, чем на «Поле чудес».
Александр Панайтов, артист (Россия):
Музей, да, скоро придется открывать. Потому что мои поклонники, слава богу, для меня очень активные. И делают массу приятностей, которые только можно представить. Были максимальные какие-то сумасшедшие подарки, включая биокамин, например. Или какие-то украшения, даже золотые.
Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»