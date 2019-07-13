Александр Панайотов в Витебске: «Были максимальные какие-то сумасшедшие подарки, включая биокамин, например»

Новости Беларуси. В эти дни на «Славянском базаре» целая россыпь звезд. Их можно встретить в кафе и ресторанах, в магазинах и просто на улицах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и Александра Панайтова с супругой мы застали за чашечкой кофе. В руках певца – очередной подарок. Вот уж у кого может быть музей не меньше, чем на «Поле чудес».