Какие спортивные площадки есть в Минске? Ответили главы администраций районов

Спорт сегодня в Минске доступен на каждом шагу: велосипедные и лыжероллерные трассы, тренажеры под открытым небом и катки, стадионы, бассейны и настоящие дворцы. Приобщиться к активному образу жизни можно с малых лет. В Минске открыты 54 спортивных учреждения, где развивают 60 видов спорта. Почти 600 минчан регулярно тренируются. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

С мало до велика сегодня в Минске все занимаются спортом. Прийти в детский спортивный центр можно в 5 лет. Бегают у нас пенсионеры до 90 лет и дальше. Участвовали в марафоне даже в недавнем. Фестиваль скандинавской ходьбы в День пожилого человека тоже подтвердил, что наши пенсионеры очень активны. Знаю, вы тоже уважаете спорт, многие профессионально даже занимались. Как удается сегодня, занимая ваши должности, поддерживать себя в хорошей физической форме?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Я в молодости занимался тхэквондо, боксом. Сегодня, наверное, из-за отсутствия времени плавание. В течение пяти лет я со своей семьей посещаю физкультурно-спортивный комплекс, где есть тренажерный зал прекрасный, где есть аквазона. Как правило, это утренние или вечерние часы. Екатерина Забенько:

Я знаю, что наши чиновники тоже очень часто участвуют в спортивных мероприятиях массовых. Это «Чижовская лыжня» во главе с мэром, где все становятся на лыжи. Это день без автомобиля, когда все едут на работу на велосипеде. Сергей Анатольевич, участвовали?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Конечно. Чтобы руководить районом, не только требуются определенные знания, но и нужна физическая подготовка. Потому что район нужно контролировать, надо проверять и в том числе качество тех же и спортивных сооружений. Ну и вовлечение – это здоровый образ жизни. А если здоровый образ жизни, здоровая нация, то это значит, что хорошо работают. Поэтому вовлекаем и трудовые коллективы свои. И недавно прошла у нас спартакиада среди администрации района и команды Мингорисполкома. Это командный дух вырабатывает. То есть командная работа уже идет дальше в администрации. И вот плечо к плечу, когда мы состязаемся, когда мы знакомимся и с другими командами, это дает и в дальнейшем нам понимание и взаимодействие в дальнейшей работе. Екатерина Забенько:

И не один километр нужно пробежать по различным объектам, которые вы периодически инспектируете. Как вот Александру Владимировичу, наверное, не один раз за день приходится обежать стадион «Динамо», сделать несколько кругов строго по делу, а вы же спортсмен в прошлом.

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:

В прошлом я занимался легкой атлетикой, бегал марафоны, сверхмарафоны, поэтому, наверное, от этого и осталась тяга к спорту. Но сейчас больше мы придерживаемся того, что перед тем, как предлагать населению услуги, надо попробовать самим, поэтому покорили мы 17-метровый скалодром на «Динамо», который является самым большим в Беларуси. Поэтому с гордостью и с радостью можем приглашать минчан тоже преодолевать страхи, пользоваться услугами спортивных сооружений Минска, стадиона «Динамо». Екатерина Забенько:

Вы гордитесь этой трассой, вы говорили о том, что она одна из лучших и соответствует всем стандартам, очень вовремя она появилась, когда альпинизм стал олимпийской дисциплиной. Александр Бут-Гусаим:

Мало того, что это самый высокий в нашей стране скалодром, также единственная в нашей стране на стадионе «Динамо» находится эталонная трасса. Это именно для скоростного подъема. И уже наша национальная сборная проводит тренировки. И буквально с сентября открылось отделение спортивной школы. И теперь каждый желающий ребенок может прийти и заниматься на бесплатной основе этим увлекательным видом спорта. Екатерина Забенько:

Такая же трасса, насколько я знаю, есть и в Париже. То есть она будет в Париже на Олимпийских играх.

Александр Бут-Гусаим:

Вы полностью правы, эталонная трасса потому и эталонна, что она одинаковая, где бы эти соревнования ни проходили. То есть там все выверено до миллиметра, и вот точно такая же, как на «Динамо», будет и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. Екатерина Забенько:

Сергей Михайлович, Заводской район справедливо снискал славу спортивного центра с амбициями проспекта Победителей. Скоро в копилку достижений Заводского района добавится Национальный футбольный стадион. Сергей Масляк:

Да, сегодня на территории Заводского района ведется реализация проекта технико-экономической помощи правительства Китайской Народной Республики Национального футбольного стадиона, который был начат в 2019 году. Этот проект состоит из пяти очередей строительства, уже завершены первая и вторая очереди. Ведется сейчас работа на третьей очередью, завершена работа первого и второго пускового комплекса, работа ведется очень активно. И ввод объекта предполагается в конце 2024 года. Екатерина Забенько:

Это такой подарок белорусам от китайской стороны. Сергей Масляк:

Даже не республиканского, а мирового уровня, вместимость – 33 тысячи зрителей.