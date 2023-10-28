Билеты на фестиваль «Золотой шлягер» в Могилёве раскупили за неделю

«Золотой шлягер» гремит в Могилеве. За последние четыре года пандемия дважды ставила на паузу международный музыкальный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году после первого анонса билеты раскупили буквально за неделю. Организаторы попытались учесть запросы слушателей и представить музыку различных жанров и направлений. Акцент сделан на хиты и любимые всеми ретромелодии. В афише россыпь звезд: «Песняры», «Беларусы», Алена Ланская, группа «Комбинация» и многие другие. Накануне концерта артисты встретились с журналистами. Среди вопросов – как создать тот самый хит?

Валерий Шмат, композитор, заслуженный артист Беларуси:

Самое главное – делать то, что тебе близко. Второе – то, что актуально. Например, у нас после 2020 года появились такие произведения, как «Трэба трымацца разам». Послушайте слова: трэба трымацца разам, трэба трымацца блізка, бо ў гэтым наша сіла, у гэтым наша моц.