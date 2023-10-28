Билеты на фестиваль «Золотой шлягер» в Могилёве раскупили за неделю

«Золотой шлягер» гремит в Могилеве. За последние четыре года пандемия дважды ставила на паузу международный музыкальный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Золотой шлягер» гремит в Могилеве. За последние четыре года пандемия дважды ставила на паузу международный музыкальный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году после первого анонса билеты раскупили буквально за неделю. Организаторы попытались учесть запросы слушателей и представить музыку различных жанров и направлений. Акцент сделан на хиты и любимые всеми ретромелодии. В афише россыпь звезд: «Песняры», «Беларусы», Алена Ланская, группа «Комбинация» и многие другие. Накануне концерта артисты встретились с журналистами. Среди вопросов – как создать тот самый хит?
Валерий Шмат, композитор, заслуженный артист Беларуси:
Самое главное – делать то, что тебе близко. Второе – то, что актуально. Например, у нас после 2020 года появились такие произведения, как «Трэба трымацца разам». Послушайте слова: трэба трымацца разам, трэба трымацца блізка, бо ў гэтым наша сіла, у гэтым наша моц.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Вы ведаеце, у фестывалю ёсць своеасаблівасць, творчая, непараўнальная. Таму што фестываль збірае лепшых артыстаў, тут выконваюцца лепшыя песні.
Могилев ожидают музыкальные выходные. Вечер бардовской песни, произведения Александра Зацепина. Закроют фестиваль звезды шансона с программой «Эх, разгуляй».
За свою историю фестиваль оброс красивыми традициями. Одна из них – это картины. Белорусский художник Анатолий Концуб пишет полотна, которые своими штрихами дополняют звезды эстрады. За четверть века собралась внушительная коллекция.