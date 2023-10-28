Замглавы МИД Ирана: если упустим время переговоров, ситуация обострится

В Минске удалось обсудить евразийскую безопасность в инклюзивной манере. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич на церемонии закрытия международной конференции высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На саммите эксперты отметили, что пока не разрешится принципиальный спор между Западом и Востоком, вопросы обеспечения безопасности и справедливости не будут решены. Противоречия между сторонами обострились и во всех международных организациях, где они присутствуют, а все договоренности в области разоружения и гарантий безопасности, заключенные в эпоху разрядки напряженности, сегодня полностью демонтированы. Важным принципом евразийской безопасности должна быть приверженность всех участников основополагающим нормам международного права.

Альф Боссхард, военный эксперт (Швейцария):

Европейские соседи имеют такую тенденцию посматривать на вопросы безопасности с изолированной точки зрения. Они только рассматривают свою собственную безопасность, не думая о безопасности других.

Мохаммад Хассан Шейхольэслами, заместитель министра иностранных дел Ирана:

Сейчас мы видим изменения в мировом порядке, и они сопровождаются конфликтами и войнами. Если упустим время переговоров, ситуация обострится, как сейчас происходит на Ближнем Востоке. Поэтому как раз проведение этой конференции в Беларуси очень вовремя. Этот саммит предоставляет площадку для диалога. И вопросы, которые здесь обсуждаются, имеют очень огромное значение сегодня.