В белорусском посольстве в Венгрии прошёл брифинг, посвящённый вступлению страны в ШОС

Роль Беларуси в вопросах глобальной безопасности растет. Об этом на брифинге, посвященном вступлению нашей страны в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил посол Беларуси в Венгрии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мероприятии присутствовали главы дипмиссий государств – участников ШОС, эксперты и журналисты.

День, когда Беларусь стала полноправным членом шанхайской семьи, стал для нас историческим. Символично, что это произошло в год, когда в нашей стране отмечается 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня ШОС играет значимую роль в стабильности и безопасности в регионе, развитии экономического, гуманитарного сотрудничества. Беларусь привержена целям организации и, со своей стороны, прикладывает все усилия для сохранения мира в регионе. Участники мероприятия поздравили нашу страну с присоединением к ШОС в качестве полноправного участника.

Мортеза Морадиан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Венгрии: Поздравляю белорусов и коллег по ШОС со вступлением Республики Беларусь в эту крупнейшую региональную организацию. Беларусь – очень важный партнер для ШОС, и ее полноправное участие – это еще один месседж в поддержку мира и стабильности в регионе.

Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии:

Мы присоединились к самой крупной региональной организации, и это, с одной стороны, оценка той внешней политики, которую проводит наша страна. С другой стороны, те огромные возможности, которые открывает членство Беларуси в ШОС. Сегодняшнее мероприятие показало, что у Беларуси очень много друзей. Надежных, проверенных, с огромным потенциалом. И Беларусь обладает очень достойным потенциалом. И когда это можно сложить вместе, будет очень достойный, высокий результат.

Говоря о вопросах глобальной безопасности, Владимир Улахович отметил, что интерес мирового сообщества к нашей конференции по евразийской безопасности растет. Она пройдет в Минске уже в конце октября. Участие в мероприятии примет широкий круг политиков, глав международных организаций, авторитетных политологов и экспертов.