Какие специальности в топе у абитуриентов – 2019?

Сейчас в вузах проходят внутренние вступительные испытания и собеседования. Впрочем, на специальностях, где экзаменов нет, а достаточно только сертификатов ЦТ, уже можно подсчитать, кто проходит по баллам. Остается ли у будущих студентов возможность для манёвра, узнаем у Яны Шипко. Она выходит на прямую связь со студией из главного вуза страны.

Яна Шипко, СТВ: Какие специальности в БГУ в топе у абитуриентов? Растет ли проходной балл, а вместе с ним и уровень поступающих?

Вячеслав Молофеев, первый заместитель ответственного секретаря приемной комиссии БГУ:

Вы знаете, тенденции прошлых лет сохранились. Естественно, большой интерес к специальностям факультета международных отношений, где мы фиксируем самый высокий проходной балл. На международное право он был – 385, ну и по всем специальностям этого факультета – более 370 проходные баллы.

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Среди естественнонаучных факультетов в лидерах – факультет прикладной математики и информатики, который сейчас готовит документы к зачислению. А завтра мы планируем зачислять высокие баллы на факультет радиофизики и компьютерных технологий, они превысили 320, рост по прошлому году – более 30 баллов. Высокие проходные баллы будут на химическом, биологическом факультете. Интерес абитуриентов к этим специальностям он сохранился, устойчивый и, соответственно, тут проходные баллы вырастут на 20-30 пунктов.

И, конечно, юридический факультет все время находится в топе, здесь мы тоже ожидаем, что проходные баллы будут не ниже прошлогодних.