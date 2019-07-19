Выступит команда из аквапарка: стартовал 44-й чемпионат ОСВОД по спасательному многоборью

Плавание с подныриваем – это как?

Артём Дядев:

Это 50-метровая дорожка. От начала на дальности 12,5 метров опущена сетка под водой. Спортсмен плывет, должен поднырнуть под нее, потом проплывает дальше. Впереди перед финишем еще одна сетка – он опять подныривает. Потом разворачивается и опять подныривает. Мы пытаемся максимально усложнить задачу и сделать ее более реалистичной. В наших реалиях сетка имитирует подныривание под волну, потому что у нас часто на водохранилищах бывает плохая погода, когда есть волна. И кто учился плавать правильно, особенно в ластах, обязательно эту технику применяет.