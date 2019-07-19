Выступит команда из аквапарка: стартовал 44-й чемпионат ОСВОД по спасательному многоборью

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – исполняющий обязанности начальника водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – исполняющий обязанности начальника водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев.
19 июля на базе спасательной станции «Птичь» стартует 44-й чемпионат по спасательному многоборью. Команды отработают навыки спасения и поиска людей в различных условиях.
В каких дисциплинах соревнуются спасатели?
Артём Дядев, исполняющий обязанности начальника водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:
У нас четыре дисциплины, которые входят в общий зачет. Это плавание 50 метров – транспортировка манекена, 100 метров с подныриванием, спасание с лодки – 150 метров и подача спасательного круга. Это четыре дисциплины, которые входят в общекомандный зачет, где одна из команд выигрывает. Плюс 1,2,3 в личном зачете у каждого участника.
Плавание с подныриваем – это как?
Артём Дядев:
Это 50-метровая дорожка. От начала на дальности 12,5 метров опущена сетка под водой. Спортсмен плывет, должен поднырнуть под нее, потом проплывает дальше. Впереди перед финишем еще одна сетка – он опять подныривает. Потом разворачивается и опять подныривает. Мы пытаемся максимально усложнить задачу и сделать ее более реалистичной. В наших реалиях сетка имитирует подныривание под волну, потому что у нас часто на водохранилищах бывает плохая погода, когда есть волна. И кто учился плавать правильно, особенно в ластах, обязательно эту технику применяет.
Расскажите про манекен, который транспортируют участники соревнований.
Артём Дядев:
Это манекен – мы его называем Машка, Манька. То есть это манекен, который имитирует тело человека без конечностей, безликий. Весит примерно, как тело человека – 50-60 килограмм. Его затапливают в определённом месте. 25 метров спортсмен проплывает вольным стилем по поверхности, в определённом квадрате заныривает, поднимает со дна манекен и спиной вперед у себя на груди, по всем правилам, правильно выполняя захват, транспортирует его к берегу.
Как проходит соревнование по подаче спасательного круга?
Артём Дядев:
Три попытки, включается секундомер. И спортсмен должен как можно дальше попасть в дорожку 2,5 метров шириной.
Кто участвует в соревнованиях?
Артём Дядев:
Это внутренний чемпионат Минской городской организации ОСВОД. У нас 8 спасательных станций и маневренно-поисковых групп. Каждая команда выставляет троих участников обязательных и один запасной. Запасные участвуют только в случае необходимой замены. Соответственно 27 участников от конкретной станции и МПГ.
В этом году изъявила добровольное желание вне зачета выступить команда аквапарка. Кроме дисциплины выхода катера по тревоге, где необходима квалификация водолаза – они не будут участвовать в этой дисциплине.
Нам очень приятно, когда к нам приходят команды, МЧС обращается. Добавятся еще от них 3 участника. И у нас есть один постоянный работник, который каждый год заявляется в личном зачете, один выступает.
Где пройдут соревнования?
Артём Дядев:
Мы ждем вас на спасательной станции «Птичь», брестское направление. Там замечательная парковка, все условия созданы – указатели: пропустить станцию вы не сможете. Свободный вход. Обычно это большой праздник. Туда съезжаются много людей, журналисты. Мы ожидаем людей из Мингорисполкома – они нам очень помогают, снаряжение закупают и прочее. Нам бы хотелось показать, что их действия имеют отклик.