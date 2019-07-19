"В классе я самая умная по математике..." Играя в шахматы, дети развивают логику и математические способности

Ход конем! 20 июля пройдёт Международный день шахмат, который празднуется с далёких 60-х. Насколько востребован в Беларуси шахматный спорт и как готовят учеников в специализированных школах, узнаем в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

С каждым годом «игра для ума» становится все более популярной. Некоторые относятся к шахматам, как к хобби, а другие сразу после детского сада побеждают на соревнованиях.

Наталья Попова, тренер по шахматам:

Сейчас идет бум развития шахмат. Как в государственных структурах, так и открывается очень много частных школ, академий. Занимается много ребят, даже по участию в соревнованиях - самых маленьких очень много.

Мы набираем детей от 3 лет. Желание заниматься шахматами, как видом спорта, возникает в 5-6 лет. Уже с этого момента мы детей отбираем и уже ведем в спортивную шахматную жизнь.

Шахматы – один из наиболее интересных путей развития, потому что здесь сочетаются и логика, и мышление, и планирование.

Любители интеллектуальной игры сильны не только в шахматах, но и в точных науках. И это неудивительно! Занятия таким видом спорта хорошо развивают логическое мышление и математические способности.

Наталья Попова:

Мы решаем какие-то более сложные проблемы, чтобы научить ребенка думать, рассуждать. Это направлено на решение тактических проблем.

Кира Изофатова, ученица шахматной школы:

Например, по математике я самая умная в классе. Это, наверное, из-за шахмат.

Сейчас в столице 16 шахматных школ, в которых могут заниматься не только дети, но и взрослые. Между тем, 2019 год для белорусских шахмат обещает стать настоящим прорывом: грядёт масштабный турнир «Шахматный мир», который поможет отобрать лучших шахматистов среди детей младших классов. Полина Докимович, шахматистка:

Я играю в шахматы с юношеского возраста. Последние несколько лет я состою в любительской лиге по шахматам. Шахматы помогли мне развить математические, логические способности, которые помогают справиться с многозадачностью на работе.