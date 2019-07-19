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Как стать профессиональным водолазом?

19 июля 2019 09:58
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – исполняющий обязанности начальника водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев.

Как стать профессиональным водолазом?-1

Артём Дядев:
Водолазом может стать любой мужчина, гражданин РБ либо с видом жительства в нашей стране от 18 до 40 лет, который проходит специальную медицинскую комиссию по вредным условиям труда. После этого он при наличии вакантных мест зачисляется в одну из спасательных станций.

Как стать профессиональным водолазом?-4

Работая водолазом без квалификации, получает зарплату. После того как он набрал определённое количество теоретических часов, он приезжает ко мне, тянет билет, как в институте. Если он отвечает достаточно положительно, мы допускаем его специальным распоряжением к тренировочным спускам под воду. Он набирает 52 часа, положенных нам программой Республиканского совета ОСВОД. И только после этого мы допускаем его на сдачу квалификационного экзамена на получение Третьего класса.

Как стать профессиональным водолазом?-7

Водолаз – это профессия. Поэтому мы стараемся взять людей хотя бы со средне-специальным образованием. Водолаз должен быть эмоционально сдержанным человеком. Спокойность – в первую очередь. Любая паника под водой чревата.

# Профессии # общество # Артем Дядев

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