Как стать профессиональным водолазом?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – исполняющий обязанности начальника водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – исполняющий обязанности начальника водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев.
Артём Дядев:
Водолазом может стать любой мужчина, гражданин РБ либо с видом жительства в нашей стране от 18 до 40 лет, который проходит специальную медицинскую комиссию по вредным условиям труда. После этого он при наличии вакантных мест зачисляется в одну из спасательных станций.
Работая водолазом без квалификации, получает зарплату. После того как он набрал определённое количество теоретических часов, он приезжает ко мне, тянет билет, как в институте. Если он отвечает достаточно положительно, мы допускаем его специальным распоряжением к тренировочным спускам под воду. Он набирает 52 часа, положенных нам программой Республиканского совета ОСВОД. И только после этого мы допускаем его на сдачу квалификационного экзамена на получение Третьего класса.
Водолаз – это профессия. Поэтому мы стараемся взять людей хотя бы со средне-специальным образованием. Водолаз должен быть эмоционально сдержанным человеком. Спокойность – в первую очередь. Любая паника под водой чревата.