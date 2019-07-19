Как стать профессиональным водолазом?

Работая водолазом без квалификации, получает зарплату. После того как он набрал определённое количество теоретических часов, он приезжает ко мне, тянет билет, как в институте. Если он отвечает достаточно положительно, мы допускаем его специальным распоряжением к тренировочным спускам под воду. Он набирает 52 часа, положенных нам программой Республиканского совета ОСВОД. И только после этого мы допускаем его на сдачу квалификационного экзамена на получение Третьего класса.