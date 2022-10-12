«Сейчас заключается договор с Пекинским университетом». Ректор БГУ о развитии университета

Первый университет Беларуси. Вот уже более 100 лет Белорусский государственный университет принимает студентов и предоставляет им престижное образование для успешного будущего. Как проходило развитие университета в послевоенный период? Как формировались базовые научные структуры в университете? Какие разработки стали гордостью Белорусского государственного университета? Как развивалась внеучебная культурная и спортивная жизнь студентов? И почему студенты выбирают БГУ? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». В настоящее время БГУ представляет собой крупный научный образовательный инновационный центр, который входит в 1 % лучших университетов мира из 30 000, то есть в топ-300.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Современная структура университета нетривиальная, у нас есть факультеты, если брать по количественному фактору, то в структуре БГУ у нас 18 факультетов, но у нас есть еще и образовательные институты, наши юридические лица. Это Международный институт экологический имени Сахарова, Институт бизнеса, там тоже есть свои факультеты, поэтому вот если брать в разрезе факультетов, то у нас вообще в комплексе Белорусского государственного университета 31 факультет, 177 кафедр.

В структуре университета известные выпускники, выдающиеся профессора, которые знамениты не только своими научными открытиями, но и созданием научных школ, известных далеко за пределами нашей страны. И люди, которые внесли неоценимый вклад в культурную, научную жизнь Беларуси на разных этапах ее исторического взросления и развития. Андрей Король:

Когда мне года 3 назад довелось быть и общаться в лаборатории Кавендиша, это всемирно известная кузница нобелевских лауреатов по физике, то я с большим удивлением узнал, что нашему профессору Белорусского государственного университета, который являлся одним из учеников Эйнштейна, отведена почетная миссия и почетное место, они готовят о нем книгу. На протяжении всей своей уже более 100-летней истории университет активно развивал сферу сотрудничества с учебными заведениями зарубежных стран. В данный момент в БГУ действует более 500 соглашений о сотрудничестве с образовательными и научными учреждениями, международными компаниями и организациями из 60 стран мира.

Андрей Король:

В 2017 году был создан первый в стране институт между Даляньским политехническим университетом, одним из признанных мэтров инженерного образования в Китае, и Белорусским государственным университетом по трем специальностям на первой ступени. Есть совместная образовательная программа с Университетом дружбы народов (РУДН). Сейчас фактически заключается договор с Пекинским университетом в области подготовки биотехнологов, есть с рядом других университетов, но уже более мелкого как бы калибра. Образовательная среда БГУ ориентирована на творческое саморазвитие каждого студента в учебном процессе. Здесь осваивают престижные профессии, помогают раскрыть свой потенциал, учат нестандартно мыслить, решать сложные задачи. Поэтому каждый год тысячи абитуриентов выбирают именно Белорусский государственный университет с его устоявшимися традициями и вековой историей.

Олег Яновский, заведующий кафедрой истории России исторического факультета Белорусского государственного университета:

Университет был силен умами своих интеллектуалов, он и останется сильным до тех пор, пока интеллектуальная среда будет крепнуть и будет существовать.

Полина Мазынская, студентка Белорусского государственного университета:

Я бы, наверное, сравнила бы БГУ с живописной книгой. Открывая яркие страницы, мы видим картинки, которые рисуют мероприятия, фестивали. Прочитывая эту книгу, мы обретаем какие-то знания, опыт. А прочитав ее, конечно же, жизненный опыт, который будет нас вести по нашему жизненному пути. А авторы этой книги, конечно же, мы: студенты и преподаватели, которые наполняют эту книгу душой и эмоциями.