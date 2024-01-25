Готовим брускетту с жареной тыквой и козьим сыром. Вот простой рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим брускетту с карамелизированной тыквой и козьим сыром. Для этого блюда нам понадобится тыква, козий сыр, крем-чиз, хлеб, руккола, чеснок, соль, перец и растительное масло.

Берем тыкву. Удаляем семена и будем зачищать. Тыкву можно запекать в духовке, тогда кожуру можно не чистить. Нарезаем крупными кусками произвольной формы.

Сделаем основу для брускетты. Для этого нам понадобится крем-чиз, чеснок и зелень. Один зубчик чеснока мелко нарезаем. Добавляем крем-чиз, соль, перец и мелко нарезанную зелень укропа и петрушки. Перемешиваем.

Разогреваем сковородку, добавляем растительное масло. На сильном огне будем обжаривать тыкву. При постоянном помешивании 4-5 минут обжариваем. Накроем крышкой, чтобы она приготовилась изнутри. Со всех сторон должна хорошенько закарамелизоваться, быть мягкой внутри.

Тыкву обжарили. Добавляем пару чайных ложек сахара и бальзамический уксус. Он придаст тыкве интересный кисловатый вкус в сочетании с сахаром, сделает тыкву более ароматной и аппетитной. Оставляем под крышкой на несколько минут.