Прямой эфир

Готовим брускетту с жареной тыквой и козьим сыром. Вот простой рецепт

25 января 2024 14:10
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим брускетту с карамелизированной тыквой и козьим сыром. Для этого блюда нам понадобится тыква, козий сыр, крем-чиз, хлеб, руккола, чеснок, соль, перец и растительное масло.

Готовим брускетту с жареной тыквой и козьим сыром. Вот простой рецепт-1

Берем тыкву. Удаляем семена и будем зачищать. Тыкву можно запекать в духовке, тогда кожуру можно не чистить. Нарезаем крупными кусками произвольной формы.

Готовим брускетту с жареной тыквой и козьим сыром. Вот простой рецепт-4

Сделаем основу для брускетты. Для этого нам понадобится крем-чиз, чеснок и зелень. Один зубчик чеснока мелко нарезаем. Добавляем крем-чиз, соль, перец и мелко нарезанную зелень укропа и петрушки. Перемешиваем.

Готовим брускетту с жареной тыквой и козьим сыром. Вот простой рецепт-7

Разогреваем сковородку, добавляем растительное масло. На сильном огне будем обжаривать тыкву. При постоянном помешивании 4-5 минут обжариваем. Накроем крышкой, чтобы она приготовилась изнутри. Со всех сторон должна хорошенько закарамелизоваться, быть мягкой внутри.

Тыкву обжарили. Добавляем пару чайных ложек сахара и бальзамический уксус. Он придаст тыкве интересный кисловатый вкус в сочетании с сахаром, сделает тыкву более ароматной и аппетитной. Оставляем под крышкой на несколько минут.

Готовим брускетту с жареной тыквой и козьим сыром. Вот простой рецепт-10

Подсушим хлеб для брускетты. В разогретую сковородку добавляем растительное масло, обжариваем хлеб с двух сторон до золотистой корочки.

Готовим брускетту с жареной тыквой и козьим сыром. Вот простой рецепт-13

Смазываем хлеб сырной основой. Немного рукколы. Сверху выкладываем обжаренную тыкву. Добавляем крошку из козьего сыра. Блюдо готово!

# Рецепты # общество

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