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В Гродно школьники воссоздали рецепт хлеба из блокадного Ленинграда

25 января 2024 14:03
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Лазеры для очистки древних металлических монет, биодизель в домашних условиях и новые лекарственные формы на основе сиропов от кашля. Лучшие разработки от молодежи презентовали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно школьники воссоздали рецепт хлеба из блокадного Ленинграда-1

Областной тур республиканского проекта «100 идей для Беларуси» собрал 30 самых талантливых и любознательных юношей и девушек. Идеи молодых людей затрагивают самые разные сферы: аграрную, промышленную, здравоохранение, химические и информационно-коммуникативные технологии. Так, ребята одной из гродненских школ представили большой исследовательский проект «Хлеб Победы».

В Гродно школьники воссоздали рецепт хлеба из блокадного Ленинграда-4

Юстин Исаков, участник областного тура республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»:
Мы нашли более 20 рецептов, например, есть блокадный хлеб, который из Ленинграда, его рецептура менялась по ухудшению военных действий. И, например, в его рецепт добавляли опилки и ветви березы. Мы предлагаем добавить данные рецепты хлебов и в принципе уже готовые их образцы для покупки в магазинах там, где белорусская символика, чтобы можно было увековечить память о войне.

Лучшие проекты областного тура будут представлены в финале. Заключительный этап пройдет в столице в марте.

# Молодежь Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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