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Наталья Кочанова: важно сделать всё, чтобы мероприятия к Форуму регионов прошли слаженно

25 января 2024 13:45
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XI Форум регионов Беларуси и России будет посвящен роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы организации предстоящего мероприятия, которое пройдет в июне 2024 года в Витебске, Полоцке и Новополоцке, обсудили сегодня, 25 января, в Совете Республики. Заседание организационного комитета прошло под руководством Натальи Кочановой.

Наталья Кочанова: важно сделать всё, чтобы мероприятия к Форуму регионов прошли слаженно-1

Спикер верхней палаты парламента отметила, что это отличная площадка для укрепления взаимовыгодного партнерства при непосредственном участии президентов двух стран. Так, предыдущий X Форум регионов стал рекордным. Было подписано более 100 соглашений на 110 миллиардов российских рублей. К слову, здесь важна не только экономическая составляющая, но и социальная направленность. Форум позволяет лучше узнать возможности российских регионов, а гостей нашей страны знакомит с потенциалом, историей и культурой Беларуси.

Наталья Кочанова: важно сделать всё, чтобы мероприятия к Форуму регионов прошли слаженно-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Для нас очень важно сделать все, чтобы эти мероприятия прошли, как всегда, слаженно, организованно. Но самое главное, чтобы был результат. Результат не только в подписании контрактов, соглашений, то есть в экономической составляющей, но и в плане сотрудничества между регионами наших стран, выполнения тех договоренностей, которые предусмотрены договором Союзного государства.

Наталья Кочанова также подчеркнула, что в 2024 году в Беларуси пройдет ряд важных мероприятий: единый день голосования, формирование и проведение Всебелорусского народного собрания и 80-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Все эти события найдут отражение в культурно-деловой программе форума.

# Союзное государство # общество # Наталья Кочанова

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