Наталья Кочанова: важно сделать всё, чтобы мероприятия к Форуму регионов прошли слаженно

XI Форум регионов Беларуси и России будет посвящен роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы организации предстоящего мероприятия, которое пройдет в июне 2024 года в Витебске, Полоцке и Новополоцке, обсудили сегодня, 25 января, в Совете Республики. Заседание организационного комитета прошло под руководством Натальи Кочановой.

Спикер верхней палаты парламента отметила, что это отличная площадка для укрепления взаимовыгодного партнерства при непосредственном участии президентов двух стран. Так, предыдущий X Форум регионов стал рекордным. Было подписано более 100 соглашений на 110 миллиардов российских рублей. К слову, здесь важна не только экономическая составляющая, но и социальная направленность. Форум позволяет лучше узнать возможности российских регионов, а гостей нашей страны знакомит с потенциалом, историей и культурой Беларуси.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для нас очень важно сделать все, чтобы эти мероприятия прошли, как всегда, слаженно, организованно. Но самое главное, чтобы был результат. Результат не только в подписании контрактов, соглашений, то есть в экономической составляющей, но и в плане сотрудничества между регионами наших стран, выполнения тех договоренностей, которые предусмотрены договором Союзного государства.

Наталья Кочанова также подчеркнула, что в 2024 году в Беларуси пройдет ряд важных мероприятий: единый день голосования, формирование и проведение Всебелорусского народного собрания и 80-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Все эти события найдут отражение в культурно-деловой программе форума.