Из белорусского льна печатали даже евро! Наш северный шёлк возвращает себе брендовый статус

Новости Беларуси. В нашей стране много лет межконфессиональный мир. В этом заслуга и руководства страны. Да и в целом Президент призвал представителей всех конфессий более активно продвигать в общество важные идеи, к примеру, традиционные семейные ценности. Они нуждаются в защите сегодня. Да и вообще пришло время уходить от импорта культуры и традиций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А ведь в Беларуси, действительно, есть чем гордиться и что пиарить. Взять хотя бы тот же лен. Северный шелк выращивают в Беларуси более 500 лет. Эта культура политическая. Есть даже на нашем гербе – как символ добра и достатка. А мало кто знает, что в свое время из белорусского льна печатали даже евро. Для производства бумаги бельгийцы покупали у нас короткое волокно, которое потом становилось бумагой для европейских банкнот. Но евро уходит в прошлое. А вот белорусский лен сегодня возрождается и возвращает себе брендовый статус. Виктор Пралич – об истинных ценностях, которые с годами только дорожают.

Виктор Пралич, корреспондент:

Своя рубашка ближе к телу – теперь тоже про лен. Диктовать условия в fashion-индустрии стала именно эта культура. Ведь еще в древности говорили: лён ўсіх апранае. Его красота отражена в поэтических строках. А ведь сколько песен еще и не спето. Капризный и привередливый лен не терпит недобросовестного отношения, но щедро одаривает тех, кто готов пойти ему навстречу. Белорусы к этой культуре нашли подход – голубые цветки прочно вплетены в самобытные традиции и историю народа.

Нина Бобрович, ведущий методист Витебского областного методического центра народного творчества:

Человек рождался, и его сразу заворачивали именно в отцовскую рубашку поношенную, и энергия передавалась и отца, и рода вместе с этим. Поскольку полотно рукотворное, то всегда закладывалось тепло человеческих рук. И когда женщина ткала, она закладывала самые лучшие мысли – мечты о будущем, о прекрасном.

Однако традиция возделывать лен на белорусской земле могла и вовсе прерваться – на отрасли сильно сказались экономические проблемы 1990-х. Тогда многие хозяйства отказывались иметь дело с трудоемкой культурой, перерабатывающие предприятия простаивали без дела. Государство идет на рискованный шаг. Выделяются баснословные суммы из бюджета на модернизацию предприятий, подключаются ученые для создания высокопродуктивных сортов, разрабатываются технологии, закупается современное оборудование и качественные удобрения. Из сезона в сезон льноводы радуют урожаем. С 2003-го глава государства регулярно выстраивал маршрут до Оршанского льнокомбината.

Это кадры лета 2021 года. Оршанская фабрика художественных изделий. Одна из 8, работающих в составе «Белхудожпромыслов». Швейные машины, выпущенные на стыке двух веков (в конце 90-х), усердно вышивали продукцию с элементами нашей национальной культуры. Однако коммерческий эффект от такого производства был чуть выше нуля, условия для мастеров-ткачей оставляли желать лучшего. Перекроить работу пришлось Президенту. Александр Лукашенко на фабрике в Орше: «Почему я это решение принимаю – мы отвратительно работаем со льном». Подробности. А так фабрика выглядит сегодня.

Инна Городецкая – специалист со стажем. Больше 20 лет работает ткачом. Замечает: нынешние условия труда не поддаются сравнению вовсе. Современное оборудование позволяет больше сделать, а значит, больше заработать. В месяц оршанские мастерицы – а коллектив удалось сохранить – выпускают около 7 тысяч единиц продукции.

Инна Городецкая, швея фабрики № 2 Оршанского льнокомбината:

Раньше работа была с перепадами. То она есть, то нет. Сейчас постоянно идет работа. Идет сезон – лето. В модернизацию фабрики льнокомбинат инвестировал более 6 миллионов: заменили всю начинку, оставив от предыдущего хозяина одни лишь стены. Всего два месяца работы, и уже активно идет отгрузка летней коллекции в магазины.

Андрей Лукашев, директор швейной фабрики № 2 Оршанского льнокомбината:

Естественно, мы перерабатываем сырье Оршанского льнокомбината. Мы обеспечены полностью.

Витебский дизайнер Никита Захарчук для создания своих коллекций использует исключительно ткань изо льна – разумеется, белорусского.

Диктовать свою экомоду Захарчук готов и дальше. Дизайнер знает: изо льна рождаются шедевры. В нем – код нации, который под силу разгадать только чутким и трудолюбивым людям – белорусам.

Никита Захарчук, специалист кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета:

Я всегда прибегаю ко льну. Вообще, мое творчество строится абсолютно на экологии, натуральных материалах. Я из всех остаточков делаю либо аксессуары, либо изделия, либо состыковываю изделия. В эти дни фестиваль льна объединил всю Беларусь. Здесь и культура, и история, и современность. Главный экспонат, конечно же, лен.

Ульяна Астрамович, студентка Минского государственного лингвистического университета:

Как любые традиции, традиция льна, льноплетения, использования льна жива только тогда, когда она передается из поколения в поколение. И мне кажется, такие мероприятия – это как раз прямое ориентирование на то, чтобы укрепить эту связь поколений.

Столичный магазин, который не нуждается в представлении. Большинство продавцов здесь трудятся около 20 лет. Делятся приятными воспоминаниями, еще школьницами забегали сюда поглазеть на национальные сувениры. Лен, уверены, Беларусь оберегает от всех невзгод. Так повелось издревле. Сейчас этот материал в нашей стране ценят за качество. Ткань из знаменитого национального долгунца в жару охлаждает, согревает в холод. Снимает усталость и напряжение. И, конечно, льняное постельное, столовое белье, скатерти, салфетки, рушники, покрывала и даже тюль создают в доме уют и умиротворение. Достоинства этой культуры ценят во всем мире.

Премьер-министр Италии Берлускони у нас был. Покупал тоже сувенирную продукцию. Жена Эрдогана у нас была. Российские звезды к нам заходят часто. Юдашкин у нас даже был. Семена льна сегодня можно встретить и в продуктах питания. Модный суперфуд – отличный источник пищевых волокон. Один из примеров – натуральный кисломолочный продукт на основе заквасок от белорусского производителя. В его составе все самое полезное: пребиотики, бифидобактерии, витамины и кислоты. Из заквасок в домашних условиях можно приготовить йогурт, простоквашу. Финальным ингредиентом станут семена льна.