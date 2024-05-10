В Польше создана комиссия по вопросам влияния Беларуси и России на страну

Паранойя польских политиков выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. В правительстве считают, что Беларусь и Россия якобы оказывают какое-то влияние на развитие событий в стране. Более того, для расследования этого самого «влияния» в Польше создали специальную комиссию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил премьер Дональд Туск. Заявление прозвучало во время назначения Томаша Семоняка на должность министра внутренних дел и администрации. 8 мая даже состоялось первое заседание данной коллегии. Весь этот политический спектакль разыгран лишь с одной целью – пустить пыль в глаза полякам и попытаться хоть как-то объяснить отъезд из страны судьи Шмидта, который попросил убежища в Беларуси.

К слову, именно этот скандал и обсуждали собравшиеся на первом сборе комиссии. Признать, что загнали страну в глубокий кризис, от которого страдают местные жители, польские власти не могут. Поэтому и дальше будут пытаться обвинить нашу страну и выставить ее агрессором. Польский диссидент Шмидт, уже находясь в Беларуси, высказался о происходящем в Польше.