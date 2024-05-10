Прямой эфир

В Польше создана комиссия по вопросам влияния Беларуси и России на страну

10 мая 2024 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Паранойя польских политиков выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. В правительстве считают, что Беларусь и Россия якобы оказывают какое-то влияние на развитие событий в стране. Более того, для расследования этого самого «влияния» в Польше создали специальную комиссию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше создана комиссия по вопросам влияния Беларуси и России на страну-1

Об этом сообщил премьер Дональд Туск. Заявление прозвучало во время назначения Томаша Семоняка на должность министра внутренних дел и администрации. 8 мая даже состоялось первое заседание данной коллегии. Весь этот политический спектакль разыгран лишь с одной целью – пустить пыль в глаза полякам и попытаться хоть как-то объяснить отъезд из страны судьи Шмидта, который попросил убежища в Беларуси.

В Польше создана комиссия по вопросам влияния Беларуси и России на страну-4

К слову, именно этот скандал и обсуждали собравшиеся на первом сборе комиссии. Признать, что загнали страну в глубокий кризис, от которого страдают местные жители, польские власти не могут. Поэтому и дальше будут пытаться обвинить нашу страну и выставить ее агрессором. Польский диссидент Шмидт, уже находясь в Беларуси, высказался о происходящем в Польше.

В Польше создана комиссия по вопросам влияния Беларуси и России на страну-7

Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:
Уважаемые господа, я недавно узнал, что должна будет быть создана комиссия по вопросам исследования влияния России и Беларуси в Польше. Конечно, есть такие влияния. Люди хотят иметь нормальное отношение – поляки, белорусы, россияне. Пожалуйста, создавайте такую комиссию. И поймите, люди не хотят войны. Они хотят мира и дружбы.

А уже завтра, 11 мая, польский премьер приедет на белорусско-польскую границу. О таких планах он заявил лично.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии на День Победы задержаны 10 человек, которые пришли почтить подвиг победителей
10 мая 2024 17:02

В Латвии на День Победы задержаны 10 человек, которые пришли почтить подвиг победителей

Павлюк: следующие два месяца в Украине будут критическими
10 мая 2024 13:51

Павлюк: следующие два месяца в Украине будут критическими

Большинство жителей Парижа не хотят, чтобы Олимпиада проходила в их городе – опрос
10 мая 2024 13:39

Большинство жителей Парижа не хотят, чтобы Олимпиада проходила в их городе – опрос

В Хельсинки 9 Мая осквернили памятник советским воинам
10 мая 2024 13:39

В Хельсинки 9 Мая осквернили памятник советским воинам

В Санкт-Петербурге продолжается спасательная операция на месте падения автобуса в реку
10 мая 2024 13:39

В Санкт-Петербурге продолжается спасательная операция на месте падения автобуса в реку

Госдума РФ утвердила Мишустина премьер-министром России
10 мая 2024 13:35

Госдума РФ утвердила Мишустина премьер-министром России

Франция отправит Киеву ракеты SCALP, подлежащие утилизации
10 мая 2024 13:20

Франция отправит Киеву ракеты SCALP, подлежащие утилизации

Российские системы ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ над Брянской областью
10 мая 2024 13:12

Российские системы ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ над Брянской областью

Президент Финляндии: путь к миру в украинском конфликте лежит через поле боя
10 мая 2024 12:53

Президент Финляндии: путь к миру в украинском конфликте лежит через поле боя

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку, есть погибшие
10 мая 2024 12:25

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку, есть погибшие

Автобус с пассажирами упал с моста в реку в центре Санкт-Петербурга – есть погибшие
10 мая 2024 11:40

Автобус с пассажирами упал с моста в реку в центре Санкт-Петербурга – есть погибшие

Ганчев: в Харьковской области идут активные бои на нескольких участках фронта
10 мая 2024 11:00

Ганчев: в Харьковской области идут активные бои на нескольких участках фронта