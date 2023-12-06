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Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности

06 декабря 2023 17:37
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Преступления украинского режима направлены не только против собственного народа – под возможным ударом и те страны, которые до сих пор придерживаются политики нейтралитета. На прошлой неделе в Киеве прошла очередная конференция для белорусской беглой оппозиции. Прозвучавшие там тезисы – прямая угроза тысячам жизней, но это продолжают преподносить как борьбу за те самые европейские ценности.

Для кого мирная Беларусь – что ком в горле? Подробности в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-1

Все, как всегда, и все те же лица. Конец ноября. Самопровозглашенная белорусская оппозиция съезжается в город-герой Киев, но в сфере интересов, конечно, не подвиг предков, а очередная попытка напомнить о себе хотя бы части западного политического бомонда.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-4

Пришлось даже тематическую конференцию организовать. «Шлях да волі», так окрестили беглые еще один пункт в смете своих расходов. И вроде бы ничего нового, за три года после событий августа 2020-го таких сабантуев уже за десятки. Но, всмотревшись в состав участников, невольно задумываешься о средствах гигиены.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-7

Андрей Лазуткин, политолог:
Пока сохраняются разные центры как минимум в Вильнюсе, Варшаве, точно так же будут разные группировки внутри оппозиции. Им первоначально невозможно никак объединиться, потому что это разные центры.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-10

Обо все по порядку. Ключевым спонсором выступил украинский фонд «Возрождение» – детище американского финансиста Джорджа Сороса. Судя по активности в медиа, за исполнение отвечал террористический «Полк Калиновского» [признан экстремистским формированием – прим. ред.]. Тот самый, подвиги которого, а точнее их отсутствие, уже легенды конфликта на Донбассе.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-13

Алексей Дегтярев, военный журналист (Россия):
Пока я работал в зоне СВО, каких-то героических эпосов о боевиках «Полка Калиновского» я лично не слышал. Где-то они мелькали в пространстве интернета, с БЧБ прыгали с одного БТР на другой. Не более того.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-16

Из сводок TiкTок-войска: встретились, обсудили, подписали. Копаем дальше. В последний момент от первоначальной локации театра оперы и балеты отказались в пользу конференц-зала Академии наук. На входе участников ждал досмотр «с пристрастиями» и расписка о запрете гаджетов. Может быть, так опасались российского прилета? Оказалось, безопасность и фейсконтроль – зона ответственности украинских спецслужб.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-19

Из заявленных более чем 300 участников реально присутствовало порядка 80 – в большинстве боевики все того же «Полка Калиновского». Самые ожидаемые гости – Светлана Тихановская, Павел Латушко, Зенон Позняк – выступили онлайн.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-22

Видимо, личная встреча в рамки конференции по объединению не вписывалась. Лидеры «Новой Беларуси» не упускают возможности обвинить друг друга в бездействии, а где-то и в предательстве.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-25

Гэтыя еўра былі выдзелены групе Ціханоўскай, ніхто не ведае, як яны выкарыстоўваюцца. А гэта 100 тысяч еўра ў дзень.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-28

Пожаловали на сие действо либо откровенно политические трупы, либо еще те отпетые мошенники, на личном деле которых правового клейма уже места нет ставить. Например, заокеанский координатор покушения на Президента Дмитрий Щигельский или пресс-секретарь «Киберпартизан» [формирование, признанное экстремистским – прим. ред.] Юлиана Шеметовец. Большинство призывали к консолидации, но мимо строк то и дело проскакивали призывы к вооруженному походу на Беларусь.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-31

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-33

К слову о политических преследованиях, мама Юлианы продолжает спокойно жить и работать в Минске, куда ее дочка готова войти с боем. Но какие в этом интересы Киева? Патронаж СБУ и присутствие официальных лиц, тех же депутатов Верховной рады, этому явное подтверждение.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-36

Александр Беляев, политолог, ветеран силовых структур (Россия):
«Полк Калиновского» – это тот самый эскадрон смерти, который должен был в Беларуси выполнять грязную работу: задержание лидеров общественного мнения, их доставка в места для концентрационного содержания и пыток. А тех, кто не хотел бы в этом участвовать, просто убивали.

Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности-39

В любом случае, сходка в Киеве – еще одно подтверждение тому, что порох следует держать сухим, а ухо востро. Ведь даже самые изощренные методы конспирации не гарант конфиденциальности.

# Международная политика # общество # Светлана Тихановская # Анатолий Лебедько # Зенон Позняк # Андрей Лазуткин # Дмитрий Щигельский # Павел Латушко # Фотофакт

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