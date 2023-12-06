Сходка беглой оппозиции. Зачем Лебедько и компания собрались в Киеве? Первые подробности

Преступления украинского режима направлены не только против собственного народа – под возможным ударом и те страны, которые до сих пор придерживаются политики нейтралитета. На прошлой неделе в Киеве прошла очередная конференция для белорусской беглой оппозиции. Прозвучавшие там тезисы – прямая угроза тысячам жизней, но это продолжают преподносить как борьбу за те самые европейские ценности. Для кого мирная Беларусь – что ком в горле? Подробности в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

Все, как всегда, и все те же лица. Конец ноября. Самопровозглашенная белорусская оппозиция съезжается в город-герой Киев, но в сфере интересов, конечно, не подвиг предков, а очередная попытка напомнить о себе хотя бы части западного политического бомонда.

Пришлось даже тематическую конференцию организовать. «Шлях да волі», так окрестили беглые еще один пункт в смете своих расходов. И вроде бы ничего нового, за три года после событий августа 2020-го таких сабантуев уже за десятки. Но, всмотревшись в состав участников, невольно задумываешься о средствах гигиены.

Андрей Лазуткин, политолог:

Пока сохраняются разные центры как минимум в Вильнюсе, Варшаве, точно так же будут разные группировки внутри оппозиции. Им первоначально невозможно никак объединиться, потому что это разные центры.

Обо все по порядку. Ключевым спонсором выступил украинский фонд «Возрождение» – детище американского финансиста Джорджа Сороса. Судя по активности в медиа, за исполнение отвечал террористический «Полк Калиновского» [признан экстремистским формированием – прим. ред.]. Тот самый, подвиги которого, а точнее их отсутствие, уже легенды конфликта на Донбассе.

Алексей Дегтярев, военный журналист (Россия):

Пока я работал в зоне СВО, каких-то героических эпосов о боевиках «Полка Калиновского» я лично не слышал. Где-то они мелькали в пространстве интернета, с БЧБ прыгали с одного БТР на другой. Не более того.

Из сводок TiкTок-войска: встретились, обсудили, подписали. Копаем дальше. В последний момент от первоначальной локации театра оперы и балеты отказались в пользу конференц-зала Академии наук. На входе участников ждал досмотр «с пристрастиями» и расписка о запрете гаджетов. Может быть, так опасались российского прилета? Оказалось, безопасность и фейсконтроль – зона ответственности украинских спецслужб.

Из заявленных более чем 300 участников реально присутствовало порядка 80 – в большинстве боевики все того же «Полка Калиновского». Самые ожидаемые гости – Светлана Тихановская, Павел Латушко, Зенон Позняк – выступили онлайн.

Видимо, личная встреча в рамки конференции по объединению не вписывалась. Лидеры «Новой Беларуси» не упускают возможности обвинить друг друга в бездействии, а где-то и в предательстве.

Гэтыя еўра былі выдзелены групе Ціханоўскай, ніхто не ведае, як яны выкарыстоўваюцца. А гэта 100 тысяч еўра ў дзень.

Пожаловали на сие действо либо откровенно политические трупы, либо еще те отпетые мошенники, на личном деле которых правового клейма уже места нет ставить. Например, заокеанский координатор покушения на Президента Дмитрий Щигельский или пресс-секретарь «Киберпартизан» [формирование, признанное экстремистским – прим. ред.] Юлиана Шеметовец. Большинство призывали к консолидации, но мимо строк то и дело проскакивали призывы к вооруженному походу на Беларусь.

К слову о политических преследованиях, мама Юлианы продолжает спокойно жить и работать в Минске, куда ее дочка готова войти с боем. Но какие в этом интересы Киева? Патронаж СБУ и присутствие официальных лиц, тех же депутатов Верховной рады, этому явное подтверждение.

Александр Беляев, политолог, ветеран силовых структур (Россия):

«Полк Калиновского» – это тот самый эскадрон смерти, который должен был в Беларуси выполнять грязную работу: задержание лидеров общественного мнения, их доставка в места для концентрационного содержания и пыток. А тех, кто не хотел бы в этом участвовать, просто убивали.