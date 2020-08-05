Какие самые популярные специальности в БГПУ им. М. Танка

В этом году небывалое количество молодых людей решили освоить профессию педагога. Набор в БГПУ имени Танка проводится по 31 специальности дневной формы обучения и 18 – заочной. В общей сложности, университет открывает двери для 2 235 будущих педагогов. Сергей Василец, проректор по учебной работе БГПУ им. М. Танка:

В нашем университете наблюдается постоянный очень высокий спрос на выпускников. Министерство уже пару тройку лет увеличивает нам план набора и этот год не был исключением. На 870 бюджетных мест по дневной форме получения высшего образования мы по всем без исключения специальностям имеем конкурс. Самые популярные специальности были и остаются. Наверное, я бы назвал логопедию, где очень высокие баллы. Можно назвать еще специальности традиционно популярные среди абитуриентов – это специальности филологического факультета, это психология и ряд других.

Профессия педагога с каждым годом становится популярнее и у представителей мужского пола. В прошлом году на физико-математическом факультете парней было более 40%, а на истфаке – две трети из числа поступивших, на факультет физического воспитания юношей поступило еще больше. А в этом году, то ли еще будет. Абитуриент физико-математического факультета Антон твердо уверен: совсем скоро в школах учителями физики, математики и истории будут только парни.

Антон Холод, абитуриент физико-математического факультета БГПУ им. М. Танка:

Я жду не дождусь, пока моя фамилия окажется на этом стенде, и я пойму, что я зачислен. Я закончил педкласс – это специальный класс, который помогает будущим учителям в начинании. Также были педпробы, мы были в роли учителей, тогда я для себя решил, что я точно буду педагогом и поступлю в БГПУ.

Ежегодно проходной балл в педвузы растет. В прошлом году нужно было набрать более 300 баллов. По мнению специалистов, это говорит об осознанном решении и взвешенном выборе абитуриентов. Дарья – будущий педагог в четвертом поколении. Девушка уже успела опробовать себя в роли наставника своих братьев и поняла: в будущем станет обучать младшеклассников.



Дарья Шаройко, абитуриентка факультета дошкольного образования БГПУ им. М. Танка:

В руках я держу диплом, который получил мой прадедушка в 1937 году об окончании высшего педагогического института города Минска. Мой дедушка в сфере образования проработал всю жизнь, он был директором школы, в которой училась моя мама. С начала десятого класса я уже примерно думала в этом направлении, рассчитывала на педагогический университет.