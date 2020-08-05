Доктор социологических наук: «Мы исчерпали лимит на революции и перестройки»

Дмитрий Безнюк, доктор социологических наук, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

Мы сохранили межнациональный, межконфессиональный мир. И в этом отношении оказались одними из немногих с более благоприятными стартовыми условиями, когда начали строить свою независимость и суверенитет.

Не в каждом опросе мы ставим вопрос относительно национальных, конфессиональных взаимоотношений. Но те цифры, которые у нас есть, говорят о том, что эту стартовую площадку мы сохранили.

Когда мы замеряем сюжеты, связанные с национальной толерантностью, национальной терпимостью (я бы даже сказал пошире – культурной терпимостью), здесь надо иметь в виду несколько сюжетов.

«Мы можем говорить, что толерантность связана с безразличием»

Первый касается того, что толерантность строится в разных плоскостях. Первый сюжет, например, мы можем говорить, что толерантность связана с безразличием. Это тоже нельзя списывать со счетов. Это наши данные, когда мы говорим о том, как белорусы одной конфессии относятся к представителям другой конфессии (баптисты, мормоны, кришнаиты). Больше половины респондентов отвечают, что они ничего не знают и не могут ответить, как они к ним относятся. По остальным конфессиям картинка очень благоприятная, в этом отношении мы терпимы и гостеприимны.

«Культурные ценности Европы относительно тех же ЛГБТ-сообществ – они для нас неприемлемы»

Если говорить о терпимости в области культурных сюжетов, то там очень интересная диспропорция есть. Например, мы абсолютно принимаем европейские политические ценности: свобода, равенство, братство, ценность человеческой жизни, демократические свободы и т.д. Но, например, культурные ценности Европы относительно тех же ЛГБТ-сообществ – они для нас неприемлемы. Здесь можно делать ставку на то, что консерватизм белорусов можно представить в виде политического проекта.

«Мы исчерпали лимит на революции и перестройки»

Мир – это хорошо. Тем более что, например, и у Путина, и у нашего Президента я уже слышал фразу, что мы исчерпали лимит на революции и перестройки. Общество не может стоять на месте и так или иначе развиваться надо. Наша настройка на консерватизм как раз и требует сохранение мира таким, каков он есть. Через традиционные ценности, через сюжет сплава традиций и современности, которые позволяют белорусам оставаться белорусами. А вариант идентичности в нашем глобализированном мире очень важен. И когда мы говорим о сохранении мира, тут надо понимать мир как состояние невойны, нереволюции и мир как традиционный культурный мир белоруса. Эти вещи надо разводить, но, как учил Маркс, в диалектичном единстве, так или иначе сохраняя мир.