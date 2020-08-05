Прямой эфир

«Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос». Анонс программы «В обстановке мира»

05 августа 2020 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какой путь выбирают сегодня белорусы? Как будет выглядеть страна через пять лет? Ключевые тезисы Послания Президента белорусскому народу и национальному собранию.    

«Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос». Анонс программы «В обстановке мира»-1

Эксперты программы «В обстановке мира» проанализировали выступление главы государства и расставили основные акценты обращения.  

Любимую не отдают. Послание главы государства как руководство к действию во времена геополитических штормов.

«Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос». Анонс программы «В обстановке мира»-4

Противостоять вызовам и угрозам глобального мира может только сильное государство.  

Какие сценарии в Беларуси пытаются реализовать внешние силы?  

«Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос». Анонс программы «В обстановке мира»-7

С одной стороны, мы видим давление, технологии, сценарии. А кукловоды забыли, что Беларусь – суверенная страна.  

Кто и какие механизмы стоят за нечестной игрой оппонентов?  

«Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос». Анонс программы «В обстановке мира»-10

Пора вводить такое понятие как политическое мошенничество.  

Печальные последствия реализации популистской идеи.  

«Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос». Анонс программы «В обстановке мира»-13

Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос.  

Сдала ли страна экзамен на профпригодность в период пандемии?  

«Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос». Анонс программы «В обстановке мира»-16

Остановить экономику – мы бы ее уже не подняли никогда. Но, самое главное, мы не навредили своим людям.  

И поиски ответа на главный вопрос: как не ошибиться с выбором?  

«Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос». Анонс программы «В обстановке мира»-19

Игорь Марзалюк, СТВ:  
Выбар кожнага з нас прадвызначыць траекторыю развіцця краіны на бліжэйшыя пяць гадоў. 

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке» мира сразу после информационного часа на телеканале СТВ.  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%
05 августа 2020 07:44

В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%

Брестские аграрии первыми в стране собрали миллион тонн зерна
05 августа 2020 07:39

Брестские аграрии первыми в стране собрали миллион тонн зерна

Можно воспользоваться услугами медиатора при разводе. Какие ещё изменения появились в Кодексе о браке и семье
05 августа 2020 07:14

Можно воспользоваться услугами медиатора при разводе. Какие ещё изменения появились в Кодексе о браке и семье