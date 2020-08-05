«Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос». Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Какой путь выбирают сегодня белорусы? Как будет выглядеть страна через пять лет? Ключевые тезисы Послания Президента белорусскому народу и национальному собранию.

Любимую не отдают. Послание главы государства как руководство к действию во времена геополитических штормов.

Противостоять вызовам и угрозам глобального мира может только сильное государство.

Кто и какие механизмы стоят за нечестной игрой оппонентов?

С одной стороны, мы видим давление, технологии, сценарии. А кукловоды забыли, что Беларусь – суверенная страна.

Пора вводить такое понятие как политическое мошенничество.

Сдала ли страна экзамен на профпригодность в период пандемии?

Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос.

Остановить экономику – мы бы ее уже не подняли никогда. Но, самое главное, мы не навредили своим людям.

И поиски ответа на главный вопрос: как не ошибиться с выбором?