«Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос». Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Какой путь выбирают сегодня белорусы? Как будет выглядеть страна через пять лет? Ключевые тезисы Послания Президента белорусскому народу и национальному собранию.
Новости Беларуси. Какой путь выбирают сегодня белорусы? Как будет выглядеть страна через пять лет? Ключевые тезисы Послания Президента белорусскому народу и национальному собранию.
Эксперты программы «В обстановке мира» проанализировали выступление главы государства и расставили основные акценты обращения.
Любимую не отдают. Послание главы государства как руководство к действию во времена геополитических штормов.
Противостоять вызовам и угрозам глобального мира может только сильное государство.
Какие сценарии в Беларуси пытаются реализовать внешние силы?
С одной стороны, мы видим давление, технологии, сценарии. А кукловоды забыли, что Беларусь – суверенная страна.
Кто и какие механизмы стоят за нечестной игрой оппонентов?
Пора вводить такое понятие как политическое мошенничество.
Печальные последствия реализации популистской идеи.
Нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос.
Сдала ли страна экзамен на профпригодность в период пандемии?
Остановить экономику – мы бы ее уже не подняли никогда. Но, самое главное, мы не навредили своим людям.
И поиски ответа на главный вопрос: как не ошибиться с выбором?
Игорь Марзалюк, СТВ:
Выбар кожнага з нас – прадвызначыць траекторыю развіцця краіны на бліжэйшыя пяць гадоў.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке» мира сразу после информационного часа на телеканале СТВ.