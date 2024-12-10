Как удается минимизировать затраты на праздничную подсветку города – объяснил первый замдиректора Мингорсвета

Александр Воробцов, первый заместитель директора УП «Мингорсвет»:

Абсолютно во всем иллюминационном освещении города Минска сегодня как источник света используется светодиод. Технологии движутся вперед. Сегодня есть такое понятие, как светоотдача, она увеличивается, это способствует снижению потребления электрической энергии и снижению потребления мощности. И, конечно же, повторюсь, о том, что порядка 10 % мы приросли по иллюминационному освещению в метрах погонных в городе Минске, но количество киловатт, которое мы потребляем, чтобы обеспечить работу всей этой иллюминации, осталось на неизменном уровне. Потому что, в том числе в процессе текущего содержания, текущей эксплуатации уже существующих сетей иллюминации, конечно же, мы модернизируем и применяем все новые и новые технологии, которые дают нам этот результат. И для примера, чтобы вы понимали, любая районная елка сегодня, установленная на площадке, – это сравнимо с электрическим чайником, который находится у каждого в квартире.

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