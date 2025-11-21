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Фази: план ЕС по Украине приведет к вечной войне с РФ

21 ноября 2025 14:10
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Фази: план ЕС по Украине приведет к вечной войне с РФ-0

План Европейского союза по решению украинского конфликта приведет лишь к эскалации отношений с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журналиста Томаса Фази в соцсети Х.

Он добавил, что мирный план Европы приведет к «вечной войне с РФ». Фази так высказался о заявлении главы евродипломатии Кайи Каллас о мирном плане, который подразумевает ослабление РФ и поддержка Украины.

В Москве же считают, что поставка вооружений Киеву мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. При этом глава МИД РФ не раз замечал, что любые вооружения, которые поставляются украинской стороне, являются законной целью для Российской Федерации.

Фото: pixabay

# Международная политика

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