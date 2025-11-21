Интеграция в активную социальную жизнь – как живут воспитанники социального пансионата «Вяча»

Бюджет столицы – это материальное отражение стратегических приоритетов и ценностей города. В Минске они четко определены – образование, здравоохранение, ЖКХ. Отдельное место занимает социальная политика. Как неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, эта сфера не просто статья расходов, а фундаментальная основа стабильности и равенства в государстве. Этот курс находит воплощение в конкретных объектах, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Социальный пансионат «Вяча» – крупнейшее учреждение такого рода в стране. Но его развитие не останавливается. Новый, уже шестой по счету жилой комплекс, открыли в конце октября 2025 года. Всего за полтора года за средства городского бюджета возвели современное четырехэтажное здание.

Олег Курлович, директор Минского городского социального пансионата «Вяча»:

Когда-то здесь было два корпуса, в которых размещались только 88 человек в 2015, 2016, 2017 годах. При поддержке города были построены три корпуса. Сегодня общая численность проживающих нашего пансионата составит 810 человек. Сейчас мы активно заселяем его проживающими. Я думаю, что в течение ближайшего времени мы всех нуждающихся в местах в нашем пансионате сможем принять в наших стенах. Однако задача пансионата не просто предоставить квадратные метры, а создать продуманную реабилитационную среду. Работа в этом направлении здесь выстроена системно.

Юлия Холина, заместитель директора Минского городского социального пансионата «Вяча»:

На базе нашего пансионата создано шесть лечебно-трудовых мастерских и 21 клуб по интересам, где занимаются наши проживающие. Охват социальной реабилитации составляет практически 100 %. Ярким примером интеграции в активную социальную жизнь стал новый проект «Небо рассвета», направленный на работу с людьми с расстройством аутистического спектра и маломобильными гражданами.

Марк Бобицкий, психолог-специалист Минского городского социального пансионата «Вяча»:

Главной целью проекта является улучшение их эмоционального состояния. Мы подключили методы работы, такие как арт-терапия, выездные занятия. На данный момент уже реализовано три выездных занятия. Мы выезжали в сам город Минск, в парк Горького выезжали. Планируется поездка в Хатынь. В пансионате за четыре года уже шесть человек были восстановлены в дееспособности. Сейчас готовится судебная процедура еще для двоих. Процесс не из простых.