Как формируется бюджет Минска – узнали у депутата Мингорсовета

О столичном бюджете, его корректировках, инвестициях и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Доходы бюджета формируются в первую очередь из налоговых источников, некоторая часть из неналоговых. Если мы обсудим цифровой ряд, то основные налоги, которые формируют бюджет, доходы бюджета – это, безусловно, налог на прибыль. Подоходный налог, который касается каждого из нас, кто трудится в реальном секторе экономики, является плательщиком. Налоги на доходы. Эти основные налоги формируют до 80 % доходной базы бюджета.

Наталья Надольская:

То есть чем лучше работает экономика городская, тем лучше будет наполняемость бюджета?

Олег Козаредов:

Безусловно. В целом налоговые источники доходов – это 91 % в бюджете. Здесь совершенно прямая корреляционная связь между эффективностью и результатами работы реального сектора экономики, в том числе, как следствие, ростом реальных доходов населения – соответственно, увеличивается налогооблагаемая база. То есть мы с вами еще в большем объеме участвуем в формировании бюджета нашего города.