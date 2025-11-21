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Как формируется бюджет Минска – узнали у депутата Мингорсовета

21 ноября 2025 14:31
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О столичном бюджете, его корректировках, инвестициях и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Как наполняется городская казна, из каких источников?

Как формируется бюджет Минска – узнали у депутата Мингорсовета-2

Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Доходы бюджета формируются в первую очередь из налоговых источников, некоторая часть из неналоговых. Если мы обсудим цифровой ряд, то основные налоги, которые формируют бюджет, доходы бюджета – это, безусловно, налог на прибыль. Подоходный налог, который касается каждого из нас, кто трудится в реальном секторе экономики, является плательщиком. Налоги на доходы. Эти основные налоги формируют до 80 % доходной базы бюджета.

Наталья Надольская:
То есть чем лучше работает экономика городская, тем лучше будет наполняемость бюджета?

Олег Козаредов:
Безусловно. В целом налоговые источники доходов – это 91 % в бюджете. Здесь совершенно прямая корреляционная связь между эффективностью и результатами работы реального сектора экономики, в том числе, как следствие, ростом реальных доходов населения – соответственно, увеличивается налогооблагаемая база. То есть мы с вами еще в большем объеме участвуем в формировании бюджета нашего города.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Бюджет Минска # Налоги

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