Как рождаются гиганты – побывали на производстве техники для заготовки леса в Логойске

Минская область – локомотив белорусской экономики. Регион лидирует по количеству проектов в программе «Один район – один проект». До конца года планируется ввести в эксплуатацию около 10 объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Многие из них импортозамещающие и одновременно экспортно ориентированные. Яркий пример – производство современной техники для заготовки леса в Логойске. Как рождаются гиганты? Материал Дарьи Авсюк.

Производство лесозаготовительных машин – сложный и многоэтапный процесс. Все начинается с металла. На завод поступают листы толщиной от 3 миллиметров до мощных 40-миллиметровых плит. С помощью специализированного оборудования их нарезают на нужные детали, которые потом отправляются на правку. Мощный станок выравнивает их со скоростью до 10 метров в минуту

Затем наступает время ювелирной работы – раскрой на станках лазерной резки. Этот высокотехнологичный процесс заменяет сразу несколько операций, таких как сверление или координатная разметка.

Владислав Панфилов, оператор лазерных установок предприятия по производству лесозаготовительной техники:

Принцип работы: пучок направленного света прогревает металл, за счет воздуха выдувается лишний шлак и вырезается деталь. Толщину от 1 мы режем до 40 миллиметров, чем толще металл, тем дольше. Более тонкий режется быстро. В зависимости от конфигурации детали ее могут отправить на дополнительный этап для создания изгиба.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Это листогибочный пресс. Его мощность 2 500 килоньютонов, примерно как 250 легковых автомобилей. Под таким давлением металл послушно изгибается точно по заданным параметрам. Так получается необходимая деталь.

Параллельно на токарных станках создаются болты, гайки и другие необходимые металлические компоненты. Но самый ответственный этап – создание несущих конструкций, «скелета», будущей машины. Тут в дело вступает роботизированный сварочный комплекс. На обварку одной рамы уходит до 12 часов. Далее конструкции поступают на обрабатывающий центр. Здесь происходит сверление, фрезерование и точение отверстий для установки двигателей и всех внутренних систем. Аппарат, способный двигаться на 360 градусов, обеспечивает доступ к детали с любой стороны.