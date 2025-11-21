Позволит систематизировать информацию – о концепции «Умный город» поговорили с депутатом Мингорсовета

О столичном бюджете, его корректировках, инвестициях и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Экономии ресурсов способствует цифровизация городской жизни. Очень здорово, что в Минске активно внедряется концепция «Умный город». Как вы лично относитесь к цифровизации? Планируются ли в Минске дальнейшие цифровые преобразования? Что уже сделано?
Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Что в целом такое «Умный город» – это более глобальное и серьезное продолжение всем, наверное, известного понятия умный дом. «Умный город» – это что значит? Это, естественно, тот перечень систем, платформ цифровых, систем автоматизации, которые помогают анализировать, контролировать. Принимать правильные решения, понимать, где у нас эффективно или проблематично в системе автотранспорта, ЖКХ, распределения сетей с точки зрения даже безопасности и порядка. То есть совокупность – это система общественного транспорта, видеонаблюдения, энергоснабжения, электроснабжения, учета автоматического, регулировки различных технологических моментов. Безусловно, это огромная программа. Это правильно, к этому нужно двигаться, потому что это позволяет в итоге, помимо экономии бюджетных средств, еще видеть те проблемные точки или точки роста, резервы для оптимизации.
Олег Козаредов:
Мы рассматривали вопрос модернизации автоматизированной системы «Диспетчерская служба» именно уже на новой платформе с элементами искусственного интеллекта, максимальной цифровизации. Почему это важно для каждого из нас? Это та диспетчерская служба, куда мы обращаемся, все вопросы ЖКХ решаем. Позволит новая платформа систематизировать информацию, анализировать, делать выводы, аналитику достаточно серьезную для правильных управленческих решений, реагировать оперативно на запросы граждан в том числе. Поэтому это будет новый шаг и, безусловно, эта система, платформа будет интегрироваться именно в систему «Умный город».
Подробности в видео.