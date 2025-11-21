Позволит систематизировать информацию – о концепции «Умный город» поговорили с депутатом Мингорсовета

О столичном бюджете, его корректировках, инвестициях и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Экономии ресурсов способствует цифровизация городской жизни. Очень здорово, что в Минске активно внедряется концепция «Умный город». Как вы лично относитесь к цифровизации? Планируются ли в Минске дальнейшие цифровые преобразования? Что уже сделано?