Акция против никотина проходит в Беларуси

В Беларуси проходит акция против никотина. Чтобы еще раз напомнить о разрушительном влиянии пагубной привычки и мотивировать людей отказаться от сигарет и вейпов, во всех уголках страны проходят круглые столы, интерактивы, квесты и флешмобы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первокурсники могилевского Архитектурно-строительного колледжа прошли квест. Он состоял из восьми тем: от последствий курения до «табачного» законодательства. Кроме того, студенты выбирали зарядку, вместо перекура, а также создавали плакаты.

Екатерина Кириленко, врач по медицинской профилактике отдела общественного здоровья Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: Мы не с назидательной позиции с детьми работаем, а предоставляем им возможность самостоятельно разобраться в теме с нашей помощью, специалистов. И они уже сами, когда получают определенную информацию, могут сделать правильный выбор.

Макар Басараб, учащийся Архитектурно-строительного колледжа Могилева: Конечно, много раз предлагали попробовать покурить, но я отказывался, поскольку в семье моей никто не курит. И с мамой много раз на эту тему разговаривал.

В Беларуси особое внимание к электронным сигаретам. Их уже приравняли к обычным табачным изделиям, а скоро ограничения станут еще строже. В стране готовят новый законопроект, который запретит рекламу вейпов, а также будет расширен список мест, где запрещено курить.

Дайна Гринските, заместитель директора по воспитательной работе Архитектурно-строительного колледжа Могилева:

Сами родители считают, что в этом нет ничего плохого. И тогда у нас получается конфликт интересов. Учреждение образования направлено на то, чтобы бороться с употреблением этих сигарет. А дома самый главный человек в жизни, мама или папа, говорят, что ничего страшного, я тебе сам это куплю, можешь этим пользоваться. Хотя законодательство говорит, что курение – неважно, это обычные сигареты или электронные – в общественных местах запрещено.

Согласно статистике, только в Могилевской области курит почти четверть населения старше 16 лет. Практически каждый второй подросток держал в руках сигарету. Более 40 % молодых людей признались, что хотят расстаться с этой вредной привычкой.