О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы открываем новый, зимний телевизионный сезон нашей программы!
Александр Осенко:
Приветствую вас у нас в проекте!
Александр Осенко:
Фартуки надеты, начинаем с бульбы.
Александр Осенко:
Кто вам привил любовь к природе?
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Мама достаточно часто оставляла меня у бабушки в деревне. Любовь к природе заложена в ДНК каждого белоруса.
Сергей Масляк:
Вот на этой трем. Не сачкуем, надо усилия прилагать, и рука болит.
Александр Осенко:
А вы свой лес видите где-нибудь? Сколько вы посадили?
Сергей Масляк:
Чертовски много! Больше, чем у меня волос на голове. Это единственная профессия, результат труда которой ты при своей жизни можешь и не увидеть.
Александр Осенко:
Ваш дом – это место вашей силы?
Сергей Масляк:
Рано или поздно эта суета надоедает, и человек ищет какую-то местность, где ему просто хорошо.
Александр Осенко:
Вы больше за развитие электромобилей или общественного транспорта?
Сергей Масляк:
То, что человечество не откажется от автомобиля, это однозначно.
Александр Осенко:
Реально очень вкусно.
Сергей Масляк:
Классический рецепт.
Александр Осенко:
А жареное сало с луком, сало як сало.
Сергей Масляк:
Это ваша заслуга.
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» – в это воскресенье, 23 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.