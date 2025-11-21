О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк.

Александр Осенко: Приветствую вас у нас в проекте!

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: Мама достаточно часто оставляла меня у бабушки в деревне. Любовь к природе заложена в ДНК каждого белоруса.

Александр Осенко: Кто вам привил любовь к природе?

Сергей Масляк: Вот на этой трем. Не сачкуем, надо усилия прилагать, и рука болит.

Александр Осенко: Ваш дом – это место вашей силы?

Сергей Масляк: Чертовски много! Больше, чем у меня волос на голове. Это единственная профессия, результат труда которой ты при своей жизни можешь и не увидеть.

Александр Осенко: А вы свой лес видите где-нибудь? Сколько вы посадили?

Сергей Масляк:

Рано или поздно эта суета надоедает, и человек ищет какую-то местность, где ему просто хорошо.

Александр Осенко:

Вы больше за развитие электромобилей или общественного транспорта?

Сергей Масляк:

То, что человечество не откажется от автомобиля, это однозначно.