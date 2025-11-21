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О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»

21 ноября 2025 15:17
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк. 

О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Мы открываем новый, зимний телевизионный сезон нашей программы!

О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Приветствую вас у нас в проекте!

О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Фартуки надеты, начинаем с бульбы. 

О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Кто вам привил любовь к природе? 

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: 
Мама достаточно часто оставляла меня у бабушки в деревне. Любовь к природе заложена в ДНК каждого белоруса. 

О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Сергей Масляк:
Вот на этой трем. Не сачкуем, надо усилия прилагать, и рука болит. 

О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»-12

Александр Осенко:
А вы свой лес видите где-нибудь? Сколько вы посадили?

Сергей Масляк:
Чертовски много! Больше, чем у меня волос на голове. Это единственная профессия, результат труда которой ты при своей жизни можешь и не увидеть. 

Александр Осенко:
Ваш дом – это место вашей силы?

 

О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»-14

Сергей Масляк:
Рано или поздно эта суета надоедает, и человек ищет какую-то местность, где ему просто хорошо. 

Александр Осенко:
Вы больше за развитие электромобилей или общественного транспорта? 

Сергей Масляк:
То, что человечество не откажется от автомобиля, это однозначно. 

О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»-16

Александр Осенко:
Реально очень вкусно. 

Сергей Масляк:
Классический рецепт. 

Александр Осенко:
А жареное сало с луком, сало як сало. 

Сергей Масляк:
Это ваша заслуга. 

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» – в это воскресенье, 23 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь. 

# Сергей Масляк # Александр Осенко # Интервью

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