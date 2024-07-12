Какие проблемы со здоровьем появляются у детей из-за гаджетов? Мнение врача

Виртуальный мир против реального. Детская зависимость от гаджетов стала глобальной проблемой нашего времени. 93 % малышей от 3 до 5 лет проводят перед экранами компьютеров 28 часов в неделю или примерно 4 часа в день, рассказали в программе «В поисках истины».
Специалисты бьют в тревогу, такая зависимость от электронных гаджетов грозит большими проблемами детскому здоровью.
Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Городской клинической поликлиники:
До определенного возраста у ребенка идет закладка всех органов, систем развития. Сидение в гаджетах со временем приводит к нарушению осанки у детей, к слабости мышечного аппарата. Они сидят в телефонах, у них минимальная двигательная активность. Могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Являются ли гаджеты мерилом успеха и статуса? Ответила психолог – подробности здесь.