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Какие проблемы со здоровьем появляются у детей из-за гаджетов? Мнение врача

12 июля 2024 18:30
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Виртуальный мир против реального. Детская зависимость от гаджетов стала глобальной проблемой нашего времени. 93 % малышей от 3 до 5 лет проводят перед экранами компьютеров 28 часов в неделю или примерно 4 часа в день, рассказали в программе «В поисках истины».

Специалисты бьют в тревогу, такая зависимость от электронных гаджетов грозит большими проблемами детскому здоровью.

Какие проблемы со здоровьем появляются у детей из-за гаджетов? Мнение врача-1

Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Городской клинической поликлиники:
До определенного возраста у ребенка идет закладка всех органов, систем развития. Сидение в гаджетах со временем приводит к нарушению осанки у детей, к слабости мышечного аппарата. Они сидят в телефонах, у них минимальная двигательная активность. Могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Являются ли гаджеты мерилом успеха и статуса? Ответила психолог – подробности здесь.

# Технологии # общество

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