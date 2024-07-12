Какие проблемы со здоровьем появляются у детей из-за гаджетов? Мнение врача

Виртуальный мир против реального. Детская зависимость от гаджетов стала глобальной проблемой нашего времени. 93 % малышей от 3 до 5 лет проводят перед экранами компьютеров 28 часов в неделю или примерно 4 часа в день, рассказали в программе «В поисках истины».

Специалисты бьют в тревогу, такая зависимость от электронных гаджетов грозит большими проблемами детскому здоровью.